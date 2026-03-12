12 de marzo de 2026 - 14:15

Adiós al microondas: el electrodoméstico que podría reemplazarlo en muchas cocinas

La air fryer gana protagonismo en el hogar por su rapidez y versatilidad, desplazando al clásico microondas en muchas tareas de cocina.

Por Ignacio Alvarado

Este aparato, conocido también como freidora de aire, se popularizó rápidamente por su capacidad de cocinar alimentos de forma rápida y con poco o nada de aceite. Su funcionamiento se basa en la circulación de aire caliente a alta velocidad, lo que permite lograr texturas crocantes similares a las de una fritura tradicional.

Por qué cada vez más personas eligen la air fryer

Una de las principales ventajas de la air fryer es su versatilidad en la cocina. A diferencia del microondas, que está pensado principalmente para calentar o descongelar alimentos, este electrodoméstico permite cocinar desde cero.

Con una freidora de aire es posible preparar papas fritas, pollo, verduras, empanadas e incluso algunos postres. Además, muchos modelos incluyen programas automáticos que facilitan el proceso.

Otro punto que valoran muchos usuarios es la textura de los alimentos. Mientras el microondas suele dejar las comidas más blandas o húmedas, la air fryer permite dorar y generar una superficie crocante.

¿Reemplazo total o complemento?

A pesar de su creciente popularidad, los especialistas en cocina señalan que la air fryer no reemplaza completamente al microondas en todas las funciones.

Por ejemplo, calentar un plato de comida en pocos segundos sigue siendo una ventaja clara del microondas. También es más práctico para descongelar rápidamente ciertos alimentos.

Sin embargo, cuando se trata de cocinar o recalentar comidas que necesitan conservar textura, la freidora de aire suele ofrecer mejores resultados.

Un cambio en las cocinas modernas

El avance de nuevos electrodomésticos está transformando la forma en que se cocina en el hogar. La air fryer se volvió especialmente popular entre quienes buscan comidas rápidas, con menos aceite y con una textura más similar a la de la cocina tradicional.

Por eso, aunque el microondas sigue siendo útil, cada vez más personas están incorporando la freidora de aire como protagonista de la cocina diaria. En muchas casas, el cambio ya comenzó.

