Decile chau al mal olor en la cocina: cómo limpiar el extractor y eliminar la grasa acumulada

La limpieza profunda del extractor de cocina permite eliminar la grasa acumulada que se forma con el uso diario del aparato en el hogar. Los filtros metálicos del extractor retienen vapores, humo y partículas de aceite que se liberan durante la cocción de los alimentos.

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Con el paso del tiempo, esos residuos se adhieren a la superficie del filtro y reducen de manera significativa la capacidad de succión del equipo. Esta acumulación aparece de forma progresiva a medida que se cocina y afecta tanto a cocinas domésticas como a espacios donde se preparan comidas todos los días.

Cuando los filtros se saturan de grasa, el extractor pierde eficiencia y deja de absorber correctamente los olores y el vapor que se generan durante la cocción. Como consecuencia, esos olores se dispersan por los ambientes del hogar y terminan impregnando muebles, paredes y cortinas.

Ni bicarbonato, ni limón, ni vinagre cómo limpiar las campanas extractoras con grasa acumulada (1)

Existen métodos simples para limpiar el extractor sin utilizar productos químicos agresivos .

- Uno de los más efectivos consiste en utilizar agua hirviendo junto con ingredientes domésticos que ayudan a desprender la grasa incrustada.

- Primero se deben retirar los filtros metálicos del extractor y colocarlos en una bandeja profunda o en el fregadero.

- Luego se vierte agua muy caliente hasta cubrir completamente las piezas.

- Sobre esa superficie se agrega media taza de bicarbonato de sodio y un chorro de detergente desengrasante.

- La reacción efervescente que produce el bicarbonato ayuda a aflojar la grasa acumulada incluso en los espacios más pequeños.

- Los filtros deben permanecer en remojo durante unos veinte minutos para que la mezcla actúe sobre la suciedad adherida. Una vez transcurrido ese tiempo, se recomienda frotar suavemente con un cepillo de cerdas blandas para eliminar los residuos que queden atrapados en los huecos del metal.

Ni bicarbonato, ni limón, ni vinagre cómo limpiar las campanas extractoras con grasa acumulada (2)

Cómo limpiar la campana y las superficies externas

La parte exterior del extractor también acumula restos de grasa que generan una sensación pegajosa al tacto.

- Para limpiarla se puede preparar una pasta mezclando bicarbonato de sodio con una pequeña cantidad de agua hasta lograr una textura espesa.

- Esa pasta se aplica directamente sobre las zonas con mayor suciedad, siempre evitando los botones y los componentes eléctricos del aparato.

- Después se pulveriza un poco de vinagre blanco sobre la superficie para generar una reacción que ayuda a desprender la grasa incrustada.

- Finalmente se retira la mezcla con un paño húmedo o una bayeta de microfibra. Para completar la limpieza, se puede secar la superficie con papel de cocina para devolver el brillo al extractor y evitar que queden marcas de agua.