24 de abril de 2026 - 20:15

El anafe pasó de moda: la tendencia innovadora que cambia la forma de cocinar es más segura y tecnológica

Una nueva tendencia de cocción más eficiente, segura y adaptable empieza a reemplazar a la cocina y al anafe tradicional.

Una nueva forma de cocción más eficiente, segura y adaptable empieza a ser tendencia en renovación del hogar.

Una nueva forma de cocción más eficiente, segura y adaptable empieza a ser tendencia en renovación del hogar.

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Los Andes | Redacción Estilo
Por Redacción Estilo

Durante años, el anafe fue el centro de la cocina. Sin embargo, innovaciones recientes comienzan a desplazarlo con una tendencia que prioriza eficiencia, seguridad y diseño. Este cambio no solo responde a una cuestión estética, sino a una forma distinta de entender el uso del espacio y la energía en el hogar.

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Lo que antes parecía un elemento indispensable ahora empieza a quedar en segundo plano. La innovación tecnológica avanza sobre la cocina con soluciones que simplifican tareas, reducen consumos y ofrecen ventajas que hasta hace poco no eran comunes en el ámbito doméstico.

reemplazo de anafe en la cocina
Este aparato reemplaza a los sistemas tradicionales.

Este aparato reemplaza a los sistemas tradicionales.

Cómo funciona el nuevo electrodoméstico que reemplaza al anafe

Una de las principales alternativas que gana terreno es la cocción por tecnología infrarroja. A diferencia de los sistemas tradicionales, este método transfiere el calor directamente al recipiente, sin necesidad de calentar toda la superficie.

  • Esto permite una mayor eficiencia energética, ya que se reduce la pérdida de calor en el ambiente. Además, el calentamiento es más rápido, lo que optimiza el tiempo de cocción y mejora la experiencia diaria en la cocina.
  • A diferencia de otros aparatos, como la inducción, se pueden utilizar ollas y sartenes comunes, lo que facilita la adopción sin necesidad de cambiar todo el equipamiento.
  • También destaca su integración en el diseño. Estas placas son movibles y también pueden instalarse debajo de superficies como piedra o cerámica, logrando un acabado uniforme sin zonas visibles de cocción.
reemplazo de anafe en la cocina
El nuevo sistema es movible y además genera espacios más limpios visualmente.

El nuevo sistema es movible y además genera espacios más limpios visualmente.

Más seguridad, menor consumo y nuevas tendencias

  • Además de la eficiencia, la seguridad es otro punto clave. Al concentrar el calor en el recipiente, la superficie se mantiene relativamente fría, lo que reduce el riesgo de quemaduras. Esto también facilita la limpieza, ya que los residuos no se adhieren con tanta facilidad.
  • En paralelo, comienzan a aparecer modelos híbridos que combinan distintas tecnologías en un mismo sistema. Estas opciones permiten adaptar la cocción según las necesidades, optimizando el consumo energético y ofreciendo mayor versatilidad.
  • Este avance se enmarca en una transformación más amplia del diseño de cocinas, donde la funcionalidad empieza a tener tanto peso como la estética.
  • Para 2026, las tendencias apuntan a espacios más integrados, con menos elementos visibles y soluciones tecnológicas que mejoran el uso cotidiano.
reemplazo de anafe en la cocina

La evolución de la cocina doméstica muestra un cambio claro hacia tecnologías más eficientes y seguras. Las nuevas placas de cocción no solo mejoran el rendimiento, sino que también se adaptan a un estilo de vida más práctico y moderno, marcando el futuro del hogar.

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