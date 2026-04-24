El cargo no desaparece de golpe, pero en otoño 2026 empieza a perder ese lugar de respuesta automática para todo. Desde las pasarelas europeas hasta el street style de Copenhague y las editoras que miran a París , el pantalón que más ruido viene haciendo es otro: el pantalón globo , también llamado balloon trouser o, en algunas versiones, barrel-leg trouser .

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Un pañuelo de seda vintage que volverá a estar de moda en otoño 2026

Para 2026, este modelo ocupa el lugar de fenómeno que antes tuvieron los horseshoe jeans. Lo interesante es que no vuelve como una rareza de pasarela.

La silueta ya venía creciendo, pero en 2026 empezó a verse más aterrizada y más fácil de copiar.

Who What Wear señaló que los balloon trousers siguen firmes este año y los vinculó a firmas como Louis Vuitton y Ferragamo ; además, el mismo medio detectó que las francesas ya los están incorporando incluso en trajes modernos , con esa mezcla entre sastrería y volumen que hoy se siente mucho más nueva que el cargo utilitario.

La diferencia está en la forma . El cargo suma bolsillos y un aire práctico, pero muchas veces recarga el look o lo empuja demasiado hacia lo casual.

El pantalón globo, en cambio, trabaja desde la silueta: cintura más alta o marcada, volumen en la pierna y bajo que se afina un poco.

Adiós pantalón cargo en otoño 2026 esta es la tendencia que llega desde Europa, ¿cuál es y cómo usarlo (3)

Suele estar hecho en materiales más suaves que los horseshoe jeans y que, justamente por eso, se ve más fluido y elegante.

Esa estructura explica por qué engancha tanto. Da sensación de prenda con diseño, pero no exige una parte de arriba complicada.

También resuelve algo muy concreto: salir del jean de siempre y del cargo repetido sin caer en un pantalón incómodo o demasiado formal.

Cómo usarlo sin que quede raro

La regla que mejor funciona es bastante simple: si abajo ya hay volumen, arriba conviene ordenar. Una remera ajustada, un sweater liviano, una camisa metida apenas adelante o un blazer entallado ayudan a que el pantalón se vea intencional y no desprolijo.

British Vogue incluso recomienda mantener el styling bastante simple, porque esta silueta “hace el trabajo” sola.

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Con calzado, el otoño argentino le juega a favor. Queda muy bien con mocasines, botas al tobillo, zapatillas bajas o tacos chicos.

El truco está en que el zapato no compita demasiado con la forma del pantalón. Si la pierna ya tiene curva y volumen, un calzado más limpio suele equilibrar mejor el conjunto. Esa idea también aparece detrás de los looks europeos más logrados de 2026: menos ruido, más proporción.

El error que más lo arruina

Muchísimas veces el problema no es el pantalón, sino querer sumarle otra prenda igual de protagonista. Un buzo oversized, una campera inflada y un pantalón globo juntos pueden apagar la figura.

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En cambio, cuando una sola pieza lleva el peso visual, el look respira mejor. Por eso las versiones que más convencen suelen ir con básicos bastante sobrios y una paleta simple.

Por qué puede pegar en Argentina

Porque resuelve una necesidad real. En otoño, muchas mujeres repiten cargo, jean recto o pantalón negro sin pensar demasiado. El pantalón globo ofrece una salida distinta, con más moda, pero todavía usable.

No obliga a copiar una pasarela entera y además conecta con esa corriente europea que hoy está empujando prendas más pulidas y menos obvias.