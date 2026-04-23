Ni lengua de suegra ni helechos: estas son las 5 mejores plantas para interiores durante otoño e invierno

Con la llegada del otoño y el descenso progresivo de las temperaturas , los espacios interiores comienzan a cobrar protagonismo como refugio. En este contexto, las plantas de interior se posicionan como un recurso central para renovar el ambiente del hogar y acompañar el cambio de estación con una estética más cálida .

Estas son las mejores plantas de interior para el invierno: cuál elegir en abril y cómo mantenerla sanas

La mejor planta para tener en tu casa en esta época del año

Tonos rojizos, amarillos, naranjas y verdes profundos dominan la paleta otoñal, y distintas especies permiten incorporar esos colores de forma natural . La selección de plantas adecuadas no solo aporta valor decorativo, sino que también contribuye a generar espacios más acogedores durante los meses más frescos.

El interés por integrar naturaleza en interiores creció en los últimos años, impulsado por tendencias de diseño que priorizan la conexión con el entorno . En ese marco, elegir especies que reflejen la identidad visual del otoño permite reforzar esa transición estacional sin necesidad de cambios estructurales en la vivienda.

Plantas que aportan color otoñal

- Entre las especies más destacadas aparece el Croton Petra, una planta que concentra una amplia gama de colores intensos. Sus hojas combinan verdes vibrantes con tonos amarillos y naranjas, lo que la convierte en una de las opciones más representativas de la estación.

- Otra alternativa es la Begonia Maculata, reconocida por sus hojas con lunares blancos y reverso en tonos púrpura. Su apariencia genera contraste visual y suma un elemento distintivo dentro de cualquier ambiente.

Plantas interior

- La Tradescantia Zebrina también se posiciona como una opción decorativa relevante. Sus hojas rayadas, con matices verdes y violáceos, aportan dinamismo y funcionan especialmente bien en espacios donde se busca un efecto más relajado o natural.

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Opciones para destacar espacios

- El Croton “Incendio forestal” amplía la paleta otoñal al integrar rojos, amarillos y verdes en una misma planta. Su presencia resulta útil para crear puntos focales dentro de una habitación.

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- Por su parte, la Calathea se distingue por su tamaño y por el diseño de sus hojas. Esta planta, también conocida como “planta de oración”, presenta movimientos diarios en respuesta a la luz, lo que suma un componente dinámico al entorno. Su altura y volumen la convierten en una pieza central dentro de la decoración.

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Cuidados básicos en temporada fría

Durante el otoño, el mantenimiento de estas plantas requiere ciertos ajustes. La mayoría de las especies mencionadas necesita luz indirecta y riegos moderados, evitando el exceso de agua que puede afectar las raíces.

También resulta importante controlar la humedad ambiental, especialmente en interiores calefaccionados. Algunas plantas, como la Calathea o el Croton, se benefician de pulverizaciones periódicas para mantener condiciones adecuadas.