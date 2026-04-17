17 de abril de 2026 - 18:15

Crece durante todo el invierno y resiste las heladas: la mejor planta para tener en tu casa en esta época del año

Originaria del Mediterráneo, esta planta logró adaptarse a distintas regiones, incluidas zonas de donde el invierno es más fuerte.

Sus pétalos color naranja la destacan entre las especies del jardín, interiores o balcón. Ideal para sembrarla en estos días.

Sus pétalos color naranja la destacan entre las especies del jardín, interiores o balcón. Ideal para sembrarla en estos días.

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Por Redacción Por Las Redes

La caléndula se consolidó como una de las plantas más elegidas en hogares por su capacidad de florecer incluso durante el invierno, además de su valor ornamental y sus múltiples usos terapéuticos. Originaria del Mediterráneo, logró adaptarse a distintas regiones, incluidas zonas de bajas temperaturas, donde mantiene su crecimiento con estabilidad y sin requerir cuidados complejos.

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caléndula
La cal&eacute;ndula se consolid&oacute; como una de las plantas m&aacute;s elegidas en hogares por su capacidad de florecer incluso durante el invierno.

La caléndula se consolidó como una de las plantas más elegidas en hogares por su capacidad de florecer incluso durante el invierno.

Adaptación y resistencia en climas fríos

Esta especie soporta heladas suaves y mantiene su floración durante el otoño y el invierno si se encuentra en condiciones adecuadas. Puede cultivarse tanto en macetas como en canteros o huertas, lo que amplía su uso en espacios urbanos y rurales. Su presencia no solo cumple una función estética: sus flores naranjas y amarillas generan contraste visual en entornos apagados por el frío.

Además, actúa como reguladora del ecosistema. Atrae polinizadores como abejas y ayuda a repeler insectos perjudiciales, lo que la convierte en una aliada natural dentro de cualquier cultivo doméstico.

caléndula
Sus p&eacute;talos color naranja la destacan entre las especies del jard&iacute;n, interiores o balc&oacute;n. Ideal para sembrarla en estos d&iacute;as.

Sus pétalos color naranja la destacan entre las especies del jardín, interiores o balcón. Ideal para sembrarla en estos días.

Propiedades medicinales y usos cotidianos

La caléndula contiene compuestos con efectos antiinflamatorios, cicatrizantes y calmantes. Por eso se utiliza en distintos formatos dentro de la medicina natural y la cosmética:

- Aplicaciones tópicas para irritaciones cutáneas

- Tratamiento de heridas leves o inflamaciones

- Alivio de quemaduras, picaduras o dermatitis

- Uso en higiene íntima mediante preparados suaves

Su capacidad regenerativa la posiciona como ingrediente frecuente en cremas y ungüentos, especialmente en productos orientados al cuidado de piel sensible.

Reproducción y mantenimiento

El ciclo de reproducción es simple. Las flores secas contienen semillas que pueden recolectarse y reutilizarse en la siguiente temporada. También tiene la capacidad de autorreproducirse: al caer, las semillas germinan sin intervención directa, lo que facilita su expansión en el mismo espacio.

Requiere luz moderada, riego controlado y un suelo con buen drenaje. No demanda fertilización constante ni técnicas avanzadas de cultivo.

Flores
Cal&eacute;ndulas llenan tu jard&iacute;n de jardiner&iacute;a sustentable y plantas f&eacute;rtiles.

Caléndulas llenan tu jardín de jardinería sustentable y plantas fértiles.

Una planta funcional más allá de lo ornamental

La caléndula no se limita a una función decorativa. Su presencia integra tres dimensiones: estética, ecológica y sanitaria. En contextos domésticos, permite sostener prácticas de autocuidado vinculadas a lo natural sin necesidad de infraestructura compleja.

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