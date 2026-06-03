3 de junio de 2026 - 12:50

Más cómodos que los tacos altos, más elegantes que las zapatillas deportivas: los zapatos imprescindibles para el invierno de 2026

Vuelven como el zapato plano que mejor combina comodidad, aire vintage y una estética pulida para todos los días.

Más cómodos que los tacos altos, más elegantes que las zapatillas deportivas los zapatos imprescindibles para el invierno de 2026
Los Andes | Redacción Estilo
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Su regreso responde a una tendencia clara: la moda busca zapatos planos, pero no necesariamente informales. El Derby ofrece ese punto medio entre comodidad y presencia.

Por qué los Derby vuelven con tanta fuerza

Vogue destacó el regreso de los Derby como una silueta slim, flexible y con cordones, vinculada al estilo francés y a una estética entre preppy, urbana y retro.

Más cómodos que los tacos altos, más elegantes que las zapatillas deportivas los zapatos imprescindibles para el invierno de 2026 (1)

A diferencia de la zapatilla, el Derby viste más. A diferencia del taco, permite caminar mejor. Y frente al mocasín, suma un detalle acordonado que lo vuelve menos rígido.

Por eso aparece como un zapato ideal para quienes quieren verse arregladas sin resignar comodidad.

Cómo son los modelos que más se usan

Los Derby 2026 llegan en versiones negras, blancas, bicolor, marrón chocolate o borgoña. También aparecen modelos de cuero blando y suela baja.

Los más modernos no son excesivamente robustos. Tienen una línea más fina, inspirada en zapatos de danza o jazz, pero con terminación urbana.

Más cómodos que los tacos altos, más elegantes que las zapatillas deportivas los zapatos imprescindibles para el invierno de 2026 (2)

Para invierno argentino, los más fáciles de combinar son los negros de cuero, los bicolor y los marrones.

Con qué combinarlos

Quedan muy bien con jeans rectos, pantalones pinzados, medias a la vista, polleras midi, vestidos tejidos y tapados largos.

También pueden reemplazar a las zapatillas en looks de oficina relajada. Con pantalón sastrero y sweater fino, aportan prolijidad sin verse demasiado formales.

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