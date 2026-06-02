2 de junio de 2026 - 16:25

¿Deberías cerrar las rejillas de ventilación en las habitaciones que no uses durante el invierno? Un experto en calefacción lo explica

Aunque parece una forma de ahorrar calefacción, cerrar rejillas puede alterar el flujo de aire y forzar el sistema HVAC.

¿Deberías cerrar las rejillas de ventilación en las habitaciones que no uses durante el invierno Un experto en climatización lo explica
Por Andrés Aguilera

Cerrar las rejillas de ventilación en habitaciones que no se usan durante el invierno parece lógico: menos aire caliente hacia ese cuarto, más ahorro. Sin embargo, en sistemas de calefacción central por aire, los expertos advierten que puede pasar lo contrario. El problema es que muchos equipos HVAC están diseñados para mover una cantidad determinada de aire por toda la casa.

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Si se bloquean salidas, el sistema no siempre “trabaja menos”: puede trabajar peor.

Cuando el aire llega a una salida cerrada, no desaparece. Vuelve a generar presión dentro del sistema, lo que puede forzar motor, soplador, compresor o conductos.

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Ese esfuerzo extra puede reducir eficiencia y aumentar el desgaste. En vez de ahorrar, el sistema puede consumir más energía o calentar peor.

Qué puede pasar en la casa

  • Más presión en los conductos.
  • Fugas de aire en uniones débiles.
  • Calefacción despareja entre ambientes.
  • Mayor esfuerzo del equipo.
  • Menor vida útil si se repite durante mucho tiempo.

También puede ocurrir que el ambiente donde está el termostato no reciba la lectura real de toda la casa, y el equipo trabaje más tiempo del necesario.

La diferencia con rejillas de ventilación pasiva

No todas las rejillas son iguales. Algunas pertenecen a sistemas de calefacción central; otras son ventilaciones pasivas para renovar aire, gas, humedad o seguridad.

Las rejillas de ventilación obligatoria, como las que se usan en ambientes con artefactos a gas, no deben taparse sin consultar a un profesional.

La nota aplica sobre todo a salidas de aire acondicionado o calefacción central por conductos, no a ventilaciones de seguridad.

Qué hacer si querés ahorrar calefacción

La alternativa más segura no es cerrar rejillas al azar, sino mejorar aislación, sellar filtraciones, limpiar filtros, revisar conductos y programar bien el termostato.

Si se busca calefaccionar por zonas, lo ideal es un sistema diseñado para eso, con compuertas o dampers regulados por un técnico.

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