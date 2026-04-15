15 de abril de 2026 - 17:46

Los especialistas lo confirman: esta es la planta que más beneficios trae para tu hogar durante todo el año

Esta planta se convirtió en una de las plantas más elegidas por especialistas de interiores, ya que destaca por su resistencia y bajo mantenimiento.

Qué plantas elegir para mejorar la limpieza en el hogar.

Qué plantas elegir para mejorar la limpieza en el hogar.

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Por Redacción Por Las Redes

La sansevieria, conocida como lengua de suegra, se convirtió en la planta más elegida para interiores por su resistencia y bajo mantenimiento. Sin embargo, su floración genera sorpresa incluso entre quienes la cuidan desde hace años. No es un evento habitual, y cuando ocurre, suele interpretarse como una señal particular dentro del ciclo de la planta.

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La sansevieria, conocida como lengua de suegra, se convirti&oacute; en la planta m&aacute;s elegida&nbsp;para interiores por su resistencia y bajo mantenimiento.

La sansevieria, conocida como lengua de suegra, se convirtió en la planta más elegida para interiores por su resistencia y bajo mantenimiento.

A diferencia de otras especies ornamentales, uno de sus mayores beneficios en el hogar reside en las hojas: firmes, verticales y de tonos verdes intensos. Por eso, la aparición de flores (pequeñas, alargadas y de colores claros) representa una excepción poco común.

Las condiciones que suelen favorecer este proceso:

- Buena iluminación indirecta

- Riego moderado, sin exceso de humedad

- Ambiente estable, sin cambios bruscos de temperatura

-Maceta adecuada, sin trasplantes frecuentes

Cuando estos factores se sostienen en el tiempo, la planta puede activar su ciclo reproductivo, lo que se manifiesta en la aparición de flores.

No es para decorar qué significa poner una lengua de suegra en el dormitorio (3)
La planta m&aacute;s elegida para interiores por su resistencia y bajo mantenimiento.

La planta más elegida para interiores por su resistencia y bajo mantenimiento.

Un fenómeno breve y poco frecuente

Las flores de la sansevieria tienen una duración limitada. Suelen abrirse durante la noche y desprenden un aroma suave. Este período puede extenderse solo por algunos días, lo que refuerza su carácter excepcional.

La brevedad del fenómeno contribuye a que sea percibido como algo inusual dentro del cuidado cotidiano de la planta.

Las distintas interpretaciones

Más allá de la explicación biológica, existen lecturas culturales asociadas a este evento. En prácticas como el Feng Shui, la lengua de suegra se vincula con la protección del hogar y la absorción de energías negativas.

En ese marco, su floración suele interpretarse como un signo de equilibrio ambiental, asociado a un espacio ordenado y armónico. Estas interpretaciones no tienen base científica, pero forman parte de una tradición extendida.

No es para decorar qué significa poner una lengua de suegra en el dormitorio (1)
La sansevieria, conocida como lengua de suegra, se convirti&oacute; en la planta m&aacute;s elegida&nbsp;para interiores por su resistencia y bajo mantenimiento.

La sansevieria, conocida como lengua de suegra, se convirtió en la planta más elegida para interiores por su resistencia y bajo mantenimiento.

Un indicador de cuidado sostenido

En términos prácticos, la floración no responde a fórmulas rápidas. Es el resultado de un entorno adecuado mantenido en el tiempo. Quienes logran que su sansevieria florezca coinciden en un punto: la constancia en los cuidados y la estabilidad del ambiente son determinantes.

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