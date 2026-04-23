23 de abril de 2026 - 22:15

Con qué frecuencia deben regarse las rosas durante otoño-invierno para evitar que se congelen

La frecuencia de riego cambia con el frío: un exceso o falta de agua puede afectar el descanso y floración de las rosas.

En climas fríos, las rosas entran en reposo completo y pierden sus pétalos.

En climas fríos, las rosas entran en reposo completo y pierden sus pétalos.

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Por Lucas Vasquez

Con la llegada del otoño, el cuidado de las rosas entra en una etapa clave que siempre se subestima. El riego, que en otras estaciones parece simple, debe practicarse con más atención para no perjudicar el desarrollo de la planta.

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El error más común es mantener la misma rutina durante todo el año. Sin embargo, los cambios de temperatura y el período de reposo modifican por completo sus necesidades, y ajustarlas a tiempo puede marcar la diferencia.

riego de rosas en otoño
El riego debe ser ocasional, solo para evitar que la tierra se seque por completo.

El riego debe ser ocasional, solo para evitar que la tierra se seque por completo.

Cómo cambia el riego de las rosas en otoño e invierno

Durante el otoño, las rosas todavía necesitan hidratación regular, pero en menor cantidad que en primavera o verano. En general, un riego profundo por semana suele ser suficiente para mantener el suelo ligeramente húmedo mientras la planta se prepara para entrar en reposo.

A medida que avanza el invierno, la frecuencia debe reducirse de forma considerable. En esta etapa, el riego solo es necesario en períodos prolongados sin lluvias o cuando el suelo se seca completamente. El exceso de agua puede ser más perjudicial que la falta, ya que favorece la pudrición de las raíces en climas fríos.

En rosales plantados en tierra, las precipitaciones suelen cubrir gran parte de sus necesidades. En cambio, los que están en macetas requieren mayor control, aunque con riegos más livianos y espaciados.

riego de rosas en otoño
El suelo debe mantenerse apenas húmedo pero nunca encharcado.

El suelo debe mantenerse apenas húmedo pero nunca encharcado.

Claves para un riego correcto en climas fríos

  • Para la Real Sociedad de Horticultura, el momento del riego también influye en el resultado. Se recomienda hacerlo por la mañana, para que el agua pueda absorberse antes de que bajen las temperaturas y evitar que se congele.
  • El uso de mantillo es otra estrategia efectiva. Colocar una capa de entre 5 y 7,5 centímetros ayuda a conservar la humedad y a mantener una temperatura más estable en el suelo, protegiendo las raíces.
  • En el caso de las macetas, es importante asegurar un buen drenaje. Elevarlas ligeramente con soportes o ladrillos evita la acumulación de agua durante las lluvias, reduciendo el riesgo de daños.
riego de rosas en otoño

El riego de las rosas en otoño e invierno requiere ajustes precisos. Reducir la frecuencia, controlar la humedad del suelo y adaptarse al clima son claves para mantenerlas saludables.

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