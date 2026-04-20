20 de abril de 2026 - 08:52

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 20 al 26 de abril

Estas recetas de comida saludable con pocos ingredientes te ayudan a organizar el menú semanal del 20 al 26 de abril sin complicaciones.

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Por Ignacio Alvarado

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Del 20 al 26 de abril, la clave está en elegir recetas versátiles que te permitan reutilizar ingredientes y mantener una comida equilibrada. Con una buena planificación, podés optimizar compras y lograr platos caseros que se adapten a la rutina diaria.

Además, estas recetas priorizan lo saludable. Cada propuesta combina ingredientes frescos y accesibles para armar una comida completa sin necesidad de técnicas complejas ni largos tiempos de cocción.

Lunes: Bowl de arroz, pollo y verduras

Una de las recetas más completas de comida semanal.

Ingredientes: arroz, pechuga de pollo, zanahoria, zapallito, aceite, sal.

Paso a paso: cociná el arroz. Salteá el pollo en cubos con las verduras. Integrá todo en un bowl. Estos ingredientes hacen una comida rápida y equilibrada.

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Martes: Tortilla de papa y cebolla en sartén

Clásica entre las recetas de comida casera.

Ingredientes: papas, cebolla, huevos, sal, aceite.

Paso a paso: cociná las papas en cubos con la cebolla. Sumá los huevos batidos y cociná en sartén hasta dorar. Pocos ingredientes, gran comida.

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Miércoles: Ensalada de lentejas completa

Ideal dentro de las recetas saludables de comida diaria.

Ingredientes: lentejas cocidas, tomate, huevo, cebolla, aceite, sal.

Paso a paso: mezclá todos los ingredientes en un bowl. Condimentá y serví. Esta comida es simple, fresca y nutritiva.

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Jueves: Fideos con salsa de tomate casera

Una de las recetas más elegidas de comida simple.

Ingredientes: fideos, tomate, ajo, aceite, sal.

Paso a paso: cociná los fideos. Prepará una salsa salteando ajo con tomate. Mezclá todo. Estos ingredientes logran una comida clásica.

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Viernes: Pollo al limón en sartén

Perfecta entre las recetas de comida rápida.

Ingredientes: pechuga de pollo, limón, ajo, aceite, sal.

Paso a paso: dorá el pollo, agregá jugo de limón y ajo. Cociná unos minutos más. Con pocos ingredientes, obtenés una comida liviana.

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Sábado y domingo: Opciones libres

Reutilizá ingredientes para nuevas recetas. Podés armar salteados o ensaladas y mantener una comida variada sin complicarte.

Estas recetas muestran que con pocos ingredientes podés organizar toda la semana. La comida casera, práctica y saludable es posible con planificación y elecciones simples.

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