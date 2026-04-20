Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 20 al 26 de abril

Organizar qué cocinar durante la semana puede ser un desafío. Por eso, estas recetas de comida casera están pensadas para resolver almuerzos y cenas con pocos ingredientes , sin perder sabor ni calidad nutricional. Son opciones simples, ideales para ahorrar tiempo y evitar improvisar cada día.

Cómo hacer un delicioso postre que se deshace en la boca: solo con ingredientes de tu cocina

Comida casera: fainá en licuadora y en pocos pasos para acompañar tus comidas

Del 20 al 26 de abril, la clave está en elegir recetas versátiles que te permitan reutilizar ingredientes y mantener una comida equilibrada. Con una buena planificación, podés optimizar compras y lograr platos caseros que se adapten a la rutina diaria.

Además, estas recetas priorizan lo saludable. Cada propuesta combina ingredientes frescos y accesibles para armar una comida completa sin necesidad de técnicas complejas ni largos tiempos de cocción.

Una de las recetas más completas de comida semanal.

Paso a paso: cociná el arroz. Salteá el pollo en cubos con las verduras. Integrá todo en un bowl. Estos ingredientes hacen una comida rápida y equilibrada.

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Martes: Tortilla de papa y cebolla en sartén

Clásica entre las recetas de comida casera.

Ingredientes: papas, cebolla, huevos, sal, aceite.

Paso a paso: cociná las papas en cubos con la cebolla. Sumá los huevos batidos y cociná en sartén hasta dorar. Pocos ingredientes, gran comida.

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Miércoles: Ensalada de lentejas completa

Ideal dentro de las recetas saludables de comida diaria.

Ingredientes: lentejas cocidas, tomate, huevo, cebolla, aceite, sal.

Paso a paso: mezclá todos los ingredientes en un bowl. Condimentá y serví. Esta comida es simple, fresca y nutritiva.

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Jueves: Fideos con salsa de tomate casera

Una de las recetas más elegidas de comida simple.

Ingredientes: fideos, tomate, ajo, aceite, sal.

Paso a paso: cociná los fideos. Prepará una salsa salteando ajo con tomate. Mezclá todo. Estos ingredientes logran una comida clásica.

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Viernes: Pollo al limón en sartén

Perfecta entre las recetas de comida rápida.

Ingredientes: pechuga de pollo, limón, ajo, aceite, sal.

Paso a paso: dorá el pollo, agregá jugo de limón y ajo. Cociná unos minutos más. Con pocos ingredientes, obtenés una comida liviana.

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Sábado y domingo: Opciones libres

Reutilizá ingredientes para nuevas recetas. Podés armar salteados o ensaladas y mantener una comida variada sin complicarte.

Estas recetas muestran que con pocos ingredientes podés organizar toda la semana. La comida casera, práctica y saludable es posible con planificación y elecciones simples.