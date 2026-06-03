3 de junio de 2026 - 07:00

Miércoles de fibra: guiso de lentejas con verduras, el plato ideal para combatir el frío y mantenerse saciado

Estas recetas de comida casera con pocos ingredientes aportan fibra, energía y saciedad para los días más fríos.

Guiso
Por Ignacio Alvarado

Leé además

pan esponjoso hecho en sarten en 5 minutos, ideal para comer algo casero sin prender el horno

Pan esponjoso hecho en sartén en 5 minutos, ideal para comer algo casero sin prender el horno
martes de proteina: pollo a la mostaza al horno con papas, facil de preparar y perfecto para varias porciones

Martes de proteína: pollo a la mostaza al horno con papas, fácil de preparar y perfecto para varias porciones

Las lentejas son protagonistas de muchas recetas saludables porque aportan proteínas vegetales, hierro y carbohidratos complejos. Por eso, esta comida resulta ideal para quienes buscan energía sostenida durante el día.

Además, es una preparación rendidora. Con pocos ingredientes, estas recetas permiten cocinar varias porciones y resolver más de una comida semanal.

image

Ingredientes (6 porciones)

  • 500 g de lentejas cocidas
  • 2 zanahorias
  • 1 cebolla
  • 1 papa
  • 1 tomate
  • Aceite, sal y pimentón
image

Paso a paso

  • Salteá cebolla y tomate.
  • Agregá zanahoria y papa en cubos.
  • Incorporá las lentejas.
  • Sumá agua caliente y condimentos.
  • Cociná durante 30 minutos.
  • Serví bien caliente.

Estas recetas muestran cómo una comida simple puede convertirse en una aliada para los días fríos.

image

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

pan proteico hecho en sarten en 4 minutos, ideal para desayunar antes de entrenar

Pan proteico hecho en sartén en 4 minutos, ideal para desayunar antes de entrenar

Arroz sofrito con ajo, aceite de oliva y laurel. 

Los chefs lo tienen claro: el arroz blanco no debe cocinarse solo con agua, necesita 3 ajos, laurel y caldo

Este tipo de recetas se convirtió en una de las opciones favoritas para obtener un pan fresco en pocos minutos.

Pan casero en sartén en menos de 20 minutos y con solo 3 ingredientes, ideal para una comida rápida

que comer esta semana: 5 recetas faciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 1 al 7 de junio

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 1 al 7 de junio