Miércoles de fibra: guiso de lentejas con verduras, el plato ideal para combatir el frío y mantenerse saciado

Estas recetas de comida casera con pocos ingredientes aportan fibra, energía y saciedad para los días más fríos.

Cuando bajan las temperaturas, pocas recetas son tan reconfortantes como un buen guiso de lentejas. Esta comida tradicional combina sabor, nutrientes y una gran capacidad para generar saciedad gracias a sus ingredientes ricos en fibra.

Las lentejas son protagonistas de muchas recetas saludables porque aportan proteínas vegetales, hierro y carbohidratos complejos. Por eso, esta comida resulta ideal para quienes buscan energía sostenida durante el día.

Además, es una preparación rendidora. Con pocos ingredientes, estas recetas permiten cocinar varias porciones y resolver más de una comida semanal.

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Ingredientes (6 porciones) 500 g de lentejas cocidas

2 zanahorias

1 cebolla

1 papa

1 tomate

Aceite, sal y pimentón image Paso a paso Salteá cebolla y tomate.

Agregá zanahoria y papa en cubos.

Incorporá las lentejas.

Sumá agua caliente y condimentos.

Cociná durante 30 minutos.

Serví bien caliente. Estas recetas muestran cómo una comida simple puede convertirse en una aliada para los días fríos.

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