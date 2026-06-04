4 de junio de 2026 - 10:00

Por qué la milanesa queda dura: el paso que casi todos salteamos y que hace toda la diferencia

Los expertos en recetas, cocina, comida y gastronomía coinciden en que controlar la temperatura interna del pollo es clave para lograr un resultado perfecto.

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Por Ignacio Alvarado

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El problema aparece cuando la carne queda dura, seca o poco tierna después de la cocción. Aunque muchos culpan al corte elegido o al tiempo de cocción, la realidad es que gran parte de la diferencia se produce antes de empanar.

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Las mejores recetas de milanesas comienzan con una correcta preparación de la carne. Allí aparece el paso que casi todos saltean: el tiempo de reposo dentro del adobo.

El error que arruina muchas milanesas

Una vez que la carne está cortada, muchas personas la pasan directamente por huevo y pan rallado. Sin embargo, los expertos en cocina recomiendan dejarla reposar varias horas en una mezcla de huevo, ajo, perejil y condimentos.

Este procedimiento permite que los sabores penetren mejor y que la carne absorba humedad. Como resultado, la comida queda más tierna y sabrosa.

Incluso algunas carnicerías tradicionales sugieren dejar las milanesas marinando durante toda la noche para potenciar todavía más el resultado.

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Por qué funciona este truco

El huevo y los líquidos del adobo ayudan a suavizar las fibras de la carne. Además, el reposo permite que los condimentos se distribuyan de manera uniforme.

En muchas recetas, este paso marca la diferencia entre una milanesa común y una preparación digna de restaurante.

Otro consejo de los especialistas en gastronomía es evitar cocinar la carne directamente salida de la heladera. Lo ideal es dejarla unos minutos a temperatura ambiente antes de freírla o llevarla al horno.

La combinación de un buen adobo, reposo suficiente y cocción adecuada transforma completamente esta clásica comida.

Por eso, la próxima vez que prepares milanesas, no te apures. Muchas de las mejores recetas tienen un secreto en común: respetar los tiempos y prestar atención a los pequeños detalles que parecen insignificantes, pero cambian todo.

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