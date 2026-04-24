Si tenés hojas de laurel en tu casa no las tires, son un tesoro: son ideales para ahuyentar insectos

Con la llegada del otoño y los cambios de temperatura , moscas y cucarachas siguen apareciendo dentro de casa . Frente a esta situación, muchas personas buscan soluciones rápidas sin recurrir a productos químicos agresivos. El laurel aparece como una alternativa simple , económica y natural que puede convertirse en un gran aliado.

Cómo eliminar las moscas de la fruta dentro de casa: un solo objeto las aleja de la cocina

No vuelvas a poner un escurridor de platos en el fregadero: la nueva tendencia no ocupa espacio y mantiene tu cocina limpia

Esta planta de origen mediterráneo posee compuestos volátiles como el cineol y el eugenol , sustancias que funcionan como repelentes naturales frente a distintas plagas. Aunque su aroma suele resultar agradable para las personas, para muchos insectos representa una barrera difícil de tolerar, lo que permite usarlo como método preventivo dentro y fuera del hogar .

Una de las formas más sencillas de aprovechar sus propiedades consiste en colocar hojas de laurel cerca de puertas, ventanas y rejillas de ventilación. De esa manera se genera una barrera aromática que ayuda a mantener alejados a los insectos . También puede ubicarse dentro de cajones de cubiertos, alacenas o rincones donde suelen aparecer cucarachas y hormigas, reforzando su efecto repelente de forma constante.

Esta mezcla natural debe entenderse como complemento y no como reemplazo de productos desinfectantes en la limpieza del hogar.

Cómo preparar un insecticida casero con laurel para las plantas

Cuando el problema aparece en el jardín o en las macetas del balcón durante el otoño, el laurel también puede utilizarse como insecticida natural. Su preparación es sencilla y no requiere productos costosos ni elementos difíciles de conseguir.

- Para elaborar esta solución se necesitan 300 gramos de hojas frescas de laurel, o 200 gramos si se utiliza la versión seca.

- Primero se deben triturar para liberar mejor sus compuestos activos.

- Luego se colocan en una olla con agua, se lleva la mezcla a ebullición y después se deja reposar durante 24 horas con la tapa puesta.

- Una vez transcurrido ese tiempo, se filtra el líquido, se añade un poco más de agua para diluirlo y finalmente se vierte en un pulverizador.

- El preparado ya queda listo para aplicar directamente sobre las plantas afectadas.

Feng Shui web

Cuándo aplicar el tratamiento para lograr mejores resultados

La pulverización debe realizarse principalmente sobre las zonas donde se observe la presencia de plagas, como hojas dañadas, tallos o sectores donde suelen instalarse pulgones y ácaros. El momento más recomendable para hacerlo es por la tarde, cuando el sol pierde intensidad y no existe riesgo de que el calor afecte las hojas recién tratadas.

Truco El laurel, más allá de la cocina, suma un uso clave en el cuidado del hogar.

Los especialistas aconsejan repetir la aplicación durante tres o cuatro días consecutivos. Después de ese primer ciclo, conviene dejar descansar las plantas durante dos semanas antes de volver a repetir el proceso si todavía persiste la plaga.

Una de las principales ventajas frente a los insecticidas comerciales es que esta preparación no contiene químicos agresivos que puedan alterar el crecimiento de las plantas ni dejar residuos dañinos en la tierra. Además, su bajo costo y la posibilidad de usarlo sin riesgo de exceso lo convierten en una opción ideal para huertos urbanos, balcones y jardines domésticos.