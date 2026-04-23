23 de abril de 2026 - 20:15

Los surtidores viejos no los tires, tenés un tesoro en casa: las 2 ideas útiles que le dan valor

Reciclaje. Canillas en desuso pueden transformarse en objetos valiosos dentro de casa. Existen dos formas de reutilizarlas para obtener objetos interesantes.

Cada invento cumple una función práctica dentro de casa.

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Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Con el paso del tiempo, las canillas o surtidores viejos terminan olvidados en un cajón o directamente acumulados. Sin embargo, en un contexto donde el reciclaje gana protagonismo en casa, estos objetos pueden tener una segunda vida con resultados tan funcionales como decorativos.

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Lejos de ser piezas inútiles, su forma y material pueden convertirse en elementos ideales para proyectos DIY. Con herramientas básicas y algo de creatividad, es posible transformarlos en objetos que no solo sirven, sino que también aportan estilo al hogar.

reciclaje de surtidores
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Cómo hacer una lámpara de mesa con un surtidor antiguo

Una de las ideas más originales es convertir una canilla vieja en una lámpara para la mesita de luz. Este proyecto combina estética industrial con funcionalidad y es simple de realizar.

Materiales necesarios:

  • Un surtidor o canilla vieja.
  • Base firme (puede ser madera o metal).
  • Portalámpara.
  • Cable con enchufe.
  • Bombilla.
  • Taladro (si es necesario).
  • Tornillos o adhesivo resistente.

Paso a paso:

  1. Primero, limpiá bien la canilla para eliminar restos de óxido o suciedad.
  2. Luego, fijala a la base elegida asegurándote de que quede firme y estable. Si la estructura lo permite, pasá el cable por el interior del surtidor para lograr un mejor acabado.
  3. Después, colocá el portalámpara en la salida de la canilla, como si fuera el punto por donde “sale” la luz.
  4. Conectá el cable al portalámpara siguiendo las indicaciones básicas de seguridad.
  5. Finalmente, enroscá la bombilla y verificá que funcione correctamente.
reciclaje de surtidores
Cada idea tiene una personalidad propia.

Cada idea tiene una personalidad propia.

Cómo crear un perchero con canillas recicladas

Otra opción práctica es utilizar varios surtidores para armar un perchero sobre una tabla de madera. Esta idea es útil para entradas, baños o dormitorios.

Materiales necesarios:

  • 2 o más canillas viejas.
  • Tabla de madera.
  • Tornillos.
  • Taladro.
  • Lija (opcional).
  • Barniz o pintura (opcional).

Paso a paso:

  1. Comenzá preparando la tabla: podés lijarla y pintarla según el estilo que busques.
  2. Luego, marcá los puntos donde vas a colocar cada canilla, dejando espacio suficiente entre ellas.
  3. A continuación, fijá las canillas a la madera con tornillos, asegurándote de que queden bien sujetas.
  4. La salida de cada surtidor funcionará como gancho para colgar prendas, bolsos o accesorios.
reciclaje de surtidores

Reutilizar surtidores viejos es una forma simple de combinar reciclaje y creatividad. Con ideas como una lámpara o un perchero, estos objetos dejan de ser descartables para convertirse en piezas valiosas y con estilo dentro del hogar.

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