Los surtidores viejos no los tires, tenés un tesoro en casa: las 2 ideas útiles que le dan valor

Con el paso del tiempo, las canillas o surtidores viejos terminan olvidados en un cajón o directamente acumulados. Sin embargo, en un contexto donde el reciclaje gana protagonismo en casa , estos objetos pueden tener una segunda vida con resultados tan funcionales como decorativos.

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Lejos de ser piezas inútiles, su forma y material pueden convertirse en elementos ideales para proyectos DIY . Con herramientas básicas y algo de creatividad, es posible transformarlos en objetos que no solo sirven, sino que también aportan estilo al hogar.

Las dos ideas son especiales para dormitorios o espacios con estilo moderno o vintage.

Una de las ideas más originales es convertir una canilla vieja en una lámpara para la mesita de luz . Este proyecto combina estética industrial con funcionalidad y es simple de realizar.

Cómo crear un perchero con canillas recicladas

Otra opción práctica es utilizar varios surtidores para armar un perchero sobre una tabla de madera. Esta idea es útil para entradas, baños o dormitorios.

Materiales necesarios:

2 o más canillas viejas.

Tabla de madera.

de madera. Tornillos.

Taladro.

Lija (opcional).

(opcional). Barniz o pintura (opcional).

Paso a paso:

Comenzá preparando la tabla: podés lijarla y pintarla según el estilo que busques. Luego, marcá los puntos donde vas a colocar cada canilla, dejando espacio suficiente entre ellas. A continuación, fijá las canillas a la madera con tornillos, asegurándote de que queden bien sujetas. La salida de cada surtidor funcionará como gancho para colgar prendas, bolsos o accesorios.

reciclaje de surtidores IA Gemini

Reutilizar surtidores viejos es una forma simple de combinar reciclaje y creatividad. Con ideas como una lámpara o un perchero, estos objetos dejan de ser descartables para convertirse en piezas valiosas y con estilo dentro del hogar.