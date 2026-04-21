21 de abril de 2026 - 13:20

No vuelvas a poner un escurridor de platos en el fregadero: la nueva tendencia no ocupa espacio y mantiene tu cocina limpia

La nueva forma de secar platos gana terreno porque mejora la organización, libera espacio y aporta mayor higiene en la cocina.

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Por Ignacio Alvarado

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El principal problema del escurridor clásico es que acumula agua y restos de suciedad, generando humedad constante en la zona del fregadero. Este ambiente puede favorecer la aparición de bacterias y malos olores, afectando la limpieza de la cocina.

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Además, ocupa un espacio valioso que podría utilizarse para otras tareas. En cocinas pequeñas, esto se vuelve un inconveniente importante, ya que limita la superficie disponible para cocinar o manipular alimentos.

La nueva tendencia que gana protagonismo

La alternativa más utilizada actualmente es el escurridor enrollable o plegable que se coloca sobre la pileta solo cuando se necesita. Este sistema permite secar platos de manera eficiente y luego guardarlo, liberando completamente el espacio.

Otra opción en crecimiento son los escurridores verticales o de pared, que aprovechan la altura en lugar de la superficie. Esta forma de organización mejora la distribución del espacio y aporta un estilo más moderno a la cocina.

El fundamento de estas soluciones es simple: reducir la acumulación de humedad y optimizar cada rincón del hogar.

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Más higiene y mejor uso del espacio

Al evitar que el agua quede estancada, estas alternativas contribuyen a una mejor limpieza general. También permiten mantener la zona del fregadero más despejada, lo que facilita la higiene diaria.

Además, al poder guardarse o ubicarse fuera de la superficie principal, se logra una cocina más ordenada y visualmente limpia.

Una solución práctica para el hogar moderno

El cambio en los hábitos de cocina refleja una búsqueda de mayor funcionalidad y eficiencia en el hogar. Las nuevas tendencias apuntan a soluciones simples que mejoran la vida cotidiana sin necesidad de grandes inversiones.

Dejar atrás el escurridor tradicional puede parecer un detalle menor, pero representa un paso hacia una cocina más organizada, higiénica y moderna.

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