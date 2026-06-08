La receta tradicional de la Costa Amalfitana utiliza manteca y anchoas para intensificar el sabor, evitando el jugo de limón para prevenir el gusto amargo.

Lograr una pasta con toques de limón es posible, pero debés evitar cometer un gran error: colocar el jugo directamente sobre la preparación final.

Lograr una pasta al limón extremadamente cremosa sin recurrir a la crema de leche es posible mediante la técnica del "risottado". Este método, típico del sur de Italia, consiste en terminar la cocción de los fideos directamente en la sartén, aprovechando el almidón natural y el agua de hervor.

La base de este plato reside en la sencillez de sus ingredientes: manteca, anchoas y la ralladura de limones no tratados. A diferencia de lo que sugieren muchas versiones simplificadas en internet, el jugo del limón se descarta para evitar que el calor potencie notas amargas que arruinarían el equilibrio del plato. El perfume real proviene exclusivamente de la parte amarilla de la cáscara, infusionada lentamente en manteca derretida junto a filetes de anchoa que aportan una profundidad salina única.

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La técnica del risottado para una emulsión perfecta Para conseguir esa textura aterciopelada que suele asociarse a los lácteos pesados, la clave es escurrir la pasta muy "al dente", aproximadamente dos minutos antes del tiempo sugerido en el envase. En ese momento, se traslada a la sartén con el condimento de manteca y se añade un cucharón de agua de cocción. Al remover constantemente, el almidón que desprende el trigo se mezcla con la materia grasa, creando una emulsión natural.

Este proceso, conocido como "risottar" la pasta, requiere atención constante. Si el líquido se evapora demasiado rápido, es necesario incorporar más agua de hervor hasta que la cocción sea perfecta. Es fundamental retirar las tiras de cáscara de limón antes de este paso para que no estorben al saltear, dejando solo su esencia en la base.

image Cómo servir y conservar esta pasta de la región de Campania La receta se adapta a diversos formatos, desde spaghetti y linguine hasta pastas cortas como penne o rigatoni. Al momento de servir, un toque de perejil fresco picado y pimienta negra molida realza la frescura del conjunto. Aunque las anchoas son opcionales para quienes prefieren un sabor más suave, su presencia es lo que define el carácter auténtico de esta preparación de la región de Campania. Además de ser una opción económica, este plato se conserva bien en frío durante dos días, pudiendo regenerarse con un poco de agua o aceite en la sartén.