Cómo limpiar los repasadores de cocina para quitar el color opaco y eliminar la humedad

Los repasadores son multiuso en la cocina y eso provoca el color opaco y la grasa acumulada. Entre restos de suciedad, humedad constante y contacto diario con superficies, es habitual que con el tiempo pierdan su color original y desarrollen un olor desagradable que parece imposible de eliminar. Sin embargo, existe un método simple que puede devolverles una apariencia reluciente.

Añade 1 cucharada al agua y las toallas manchadas lucirán como nuevas en el primer lavado sin tener que frotar

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Sin utilizar productos agresivos para intentar blanquear o desinfectar los repasadores, los expertos en limpieza doméstica de Good Housekeeping señalan que algunas de estas prácticas terminan dañando las fibras y reduciendo su vida útil. La combinación adecuada puede ofrecer mejores resultados, ayudando a eliminar la suciedad acumulada sin deteriorar la tela.

Con el paso de los días, los repasadores acumulan residuos que no siempre son visibles. La grasa de las comidas, el vapor de la cocción y la humedad permanente terminan impregnándose en las fibras, generando un aspecto apagado y un olor que suele intensificarse cuando el tejido tarda en secarse.

Los repasadores deberían lavarse regularmente para evitar que la humedad y los microorganismos encuentren un ambiente favorable.

Para combatir este problema, uno de los métodos más recomendados consiste en realizar un lavado profundo utilizando agua muy caliente (en una olla hirviendo) junto con un detergente eficaz contra la grasa. Este proceso ayuda a desprender gran parte de los residuos que permanecen adheridos a la tela.

Al agregar una o dos cucharadas durante el lavado, este producto ayuda a neutralizar olores, eliminar restos acumulados y mejorar la limpieza general del tejido. Además, contribuye a que los repasadores recuperen parte de su aspecto original sin necesidad de utilizar químicos agresivos.

limpieza de repasadores Un repasador limpio mantiene una mayor capacidad de absorción y una higiene adecuada al manipular otros objetos. WEB

Los errores más comunes que pueden arruinar los repasadores

Muchas personas utilizan lavandina para intentar devolver el color blanco a los repasadores. Sin embargo, el uso frecuente de este tipo de productos puede debilitar las fibras textiles y provocar un desgaste prematuro.

Otro error habitual es incorporar suavizante para telas durante el lavado

Si el lavado es en lavarropas o un recipiente ajeno a la olla, genera una película sobre las fibras que disminuye la capacidad de absorción del tejido. Esto resulta contraproducente en elementos que se utilizan para secar manos, platos u objetos de cocina.

Para mantener los repasadores en mejores condiciones durante más tiempo, conviene seguir algunas recomendaciones básicas:

Utilizar solo la cantidad necesaria de detergente.

Añadir bicarbonato de sodio en los lavados profundos.

de sodio en los lavados profundos. Evitar la lavandina como método habitual de limpieza.

como método habitual de limpieza. No usar suavizante para telas.

para telas. Cambiar los repasadores cuando presenten desgaste excesivo.

cuando presenten desgaste excesivo. Lavarlos con frecuencia para evitar acumulación de humedad.

Por qué el sol sigue siendo la mejor opción para secarlos

Después del lavado, el secado correcto resulta fundamental para evitar que los malos olores regresen rápidamente. Cuando los repasadores permanecen húmedos durante varias horas, las bacterias y los hongos encuentran condiciones favorables para desarrollarse.

Por eso, siempre que sea posible, se recomienda secarlos al sol. La luz solar ayuda a acelerar el secado y posee propiedades naturales que contribuyen a reducir la presencia de microorganismos. Además, evita que la humedad permanezca atrapada en el tejido durante demasiado tiempo.

En los días fríos o lluviosos, una alternativa es colocarlos en espacios bien ventilados para favorecer la circulación del aire. Lo importante es evitar que queden amontonados o húmedos durante períodos prolongados.

limpieza de repasadores WEB

Recuperar el color, eliminar el olor a humedad y mejorar el estado general de los repasadores puede lograrse sin productos costosos ni tratamientos complicados a la hora del lavado.