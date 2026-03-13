13 de marzo de 2026 - 16:35

Un truco casero revela cómo eliminar la grasa de la pared de la cocina sin dañar la pintura

Ante la ausencia de azulejos, las paredes de la cocina suelen acumular grasa con el tiempo. Un truco permite limpiar la zona sin dañar la pintura.

El truco, según la cantidad de suciedad, ayuda a evitar que la grasa se acumule con facilidad.

El truco, según la cantidad de suciedad, ayuda a evitar que la grasa se acumule con facilidad.

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IA Gemini
Por Redacción

En la cocina, las paredes cercanas a la hornalla o a la zona de cocción comienzan a mostrar pequeñas manchas de grasa con el paso del tiempo. Este problema aparece con o sin azulejos, ya que el vapor y las salpicaduras se adhieren fácilmente a la superficie. Un truco logra quitar la suciedad sin dañar la pintura.

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Cuando la pared está pintada y no tiene azulejos, la limpieza puede resultar más delicada. Sin embargo, el sitio de Good Housekeeping asegura que existen soluciones caseras simples que ayudan a eliminar estas marcas sin dañar la pintura ni alterar el acabado de la superficie.

grasa en la pared
Es recomendable ventilar el ambiente mientras se cocina.

Es recomendable ventilar el ambiente mientras se cocina.

Cómo la maicena limpia las manchas de grasa recientes en la pared

Uno de los métodos más simples para eliminar manchas recientes de grasa en paredes pintadas es utilizar maicena. Este ingrediente doméstico funciona como un absorbente natural que ayuda a retirar la grasa sin frotar demasiado.

  • Para aplicarlo, solo hay que pasarle una pasta (combinada con apenas un poco de agua) sobre la mancha y dejar que actúe durante algunos minutos. El ingrediente absorberá parte del aceite acumulado en la superficie.
  • Luego, se puede retirar suavemente con un paño seco o con un cepillo suave. Este método funciona especialmente bien cuando las manchas son recientes y todavía no han penetrado en la pintura.
grasa en la pared
Tanto la maicena como el alcohol, secan rápidamente y no destiñen el color de la pared.

Tanto la maicena como el alcohol, secan rápidamente y no destiñen el color de la pared.

Por qué el alcohol isopropílico es la solución cuando la grasa se acumula

Cuando la pared de la cocina presenta una capa más persistente de grasa, el alcohol isopropílico puede convertirse en una opción eficaz para la limpieza.

Este producto ayuda a disolver los residuos grasos sin dejar marcas visibles en muchas superficies pintadas.

  • Para utilizarlo, se recomienda humedecer un paño limpio con una pequeña cantidad de alcohol.
  • Luego se pasa suavemente sobre la zona afectada, evitando presionar demasiado. De esta forma, la grasa comienza a desprenderse sin necesidad de raspar ni dañar la pintura de la pared.
grasa en la pared

Las manchas de grasa en las paredes pintadas de la cocina pueden parecer difíciles de quitar, pero estas soluciones son simples y efectivas para solucionar la suciedad.

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