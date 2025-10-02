2 de octubre de 2025 - 19:56

Este el truco de limpieza para dejar la mesada de tu cocina como nueva

Una limpieza adecuada no solo mejora la estética y el orden, también previene la aparición de bacterias.

Limpieza de la cocina
Por Camilo Clavel

Mantener la limpieza de la mesada no solo aporta orden y armonía visual en la cocina, también es clave para reducir la presencia de virus y bacterias en los alimentos. Sin embargo, no todos los materiales requieren el mismo tratamiento: mármol, granito y acero inoxidable tienen características que determinan cómo deben limpiarse y pulirse para conservar su brillo y durabilidad.

Leé además

sin gastar de mas: como cuidar y mejorar la limpieza de tu colchoneta en casa

Sin gastar de más: cómo cuidar y mejorar la limpieza de tu colchoneta en casa

Por Camilo Clavel
el truco de limpieza casero y natural para decirle chau al sarro del bano

El truco de limpieza casero y natural para decirle chau al sarro del baño

Por Redacción
Limpieza cocina
Una limpieza profunda de tu cocina previene la aparici&oacute;n de bacterias.

Una limpieza profunda de tu cocina previene la aparición de bacterias.

Cómo realizar la limpieza, según el material

Mármol

El mármol se distingue por su elegancia, pero es sensible a manchas y rayaduras. Para limpiarlo, primero se deben retirar restos de comida con un paño suave.

- Las manchas recientes de vino, café o aceite se eliminan con una mezcla de detergente neutro y agua tibia aplicada con un paño.

- Es importante enjuagar con agua limpia para evitar residuos. Para mantener el brillo, se aconseja usar productos específicos para mármol. En cuanto al pulido casero, se puede aplicar una mezcla de agua con bicarbonato de sodio, dejar actuar y retirar con un paño húmedo.

- Reglas básicas: evitar esponjas de acero, no usar productos abrasivos y siempre probar cualquier método en una zona poco visible.

Limpieza de la cocina

Granito

El granito es uno de los materiales más resistentes, pero también necesita cuidados. No debe rasparse con esponjas, ya que suele tener una capa protectora que podría dañarse. Para la limpieza diaria se recomiendan paños suaves y productos específicos para granito.

- Las manchas se eliminan con una mezcla de agua y detergente neutro. Para superficies más viejas, una combinación de bicarbonato, jugo de limón y agua puede ayudar a recuperar el aspecto original, aunque siempre debe probarse primero en un área pequeña.

- Para el pulido casero, se puede usar una mezcla de agua, vinagre blanco y una cucharada de vaselina aplicada con paño suave y enjuagada después de unos minutos.

Limpieza cocina

Acero inoxidable

El acero inoxidable aporta brillo y es habitual en cocinas profesionales y domésticas. Su limpieza requiere suavidad para evitar rayaduras. Se recomienda retirar restos con un paño humedecido en agua caliente.

- Para manchas puntuales, agua con detergente es suficiente.

- Para devolverle el brillo se pueden usar productos específicos para acero inoxidable o, de manera casera, aplicar una solución de agua con limón o vinagre, dejar actuar y retirar con un paño húmedo, finalizando con papel absorbente para evitar vetas. Si se busca además desinfección, conviene aplicar productos antibacteriales, siempre con un paño suave.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

sin gastar de mas: como cuidar y mejorar la limpieza de tu colchoneta en casa

Este el truco de limpieza para dejar la mesada de tu cocina como nueva

Por Camilo Clavel
Adoptar esta rutina no lleva más de unos minutos y marca una gran diferencia en la salud de los dientes a largo plazo.

No es bicarbonato: la forma ideal de limpiar el cepillo de dientes luego de usarlo

Por Redacción
Esta fórmula casera elimina la grasa al instante.

Una limpieza total: cómo dejar los azulejos de tu baño impecables con un truco casero y económico

Por Redacción
mezclar cascara de manzana y vinagre: por que recomiendan hacerlo y para que sirve

Mezclar cáscara de manzana y vinagre: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por Ignacio Alvarado