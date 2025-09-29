29 de septiembre de 2025 - 10:12

Mezclar cáscara de manzana y vinagre: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La mezcla de cáscara de manzana con vinagre es un remedio casero natural con múltiples beneficios para el hogar y la salud.

Mezclar
Por Ignacio Alvarado

Leé además

Este sahumerio natural es tendencia en hogares, ideal para alejar moscas con remedios caseros.

El sahumerio casero que evita la entrada de moscas a tu hogar

Por Ignacio Alvarado
adios a los baldes para limpiar: el nuevo invento que es tendencia para trapear sin esfuerzo

Adiós a los baldes para limpiar: el nuevo invento que es tendencia para trapear sin esfuerzo

Por Andrés Aguilera

Se trata de un recurso natural, económico y fácil de preparar.

La cáscara de manzana es rica en antioxidantes, fibras y compuestos que favorecen el bienestar intestinal. El vinagre, por su parte, tiene propiedades antibacterianas y desinfectantes. Al mezclarlos, se obtiene un preparado con capacidad de limpieza y con beneficios para el organismo si se usa en pequeñas dosis.

image

Por eso es uno de los remedios caseros más valorados.

Para qué sirve en el hogar

Uno de los usos más extendidos de la mezcla es como limpiador casero. Gracias al ácido del vinagre y a los compuestos de la cáscara de manzana, se logra un producto eficaz para desinfectar superficies de la cocina, eliminar olores y mantener un entorno más sano en el hogar.

image

Además, se recomienda para limpiar frutas y verduras.

Beneficios adicionales

En pequeñas cantidades, algunas personas lo emplean como apoyo digestivo, ya que la cáscara de manzana aporta fibra y el vinagre ayuda a equilibrar la flora intestinal. Sin embargo, especialistas sugieren no abusar de este remedio casero, ya que un exceso de vinagre puede irritar el estómago.

En lo práctico, es una mezcla simple que suma en la vida cotidiana.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta planta solo necesita de cuidados básicos de riego y poda estacional para lograr una pared colorida y duradera.

La planta que es ideal para un cerco perimetral: crece rápido y resiste a todo tipo de climas

Por Redacción
mezclar vinagre con cascaras de naranja y de limon: por que lo recomiendan y para que sirve

Mezclar vinagre con cáscaras de naranja y de limón: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Por Daniela Leiva
Esta planta se convierte en un recurso poderoso y accesible que marca la diferencia en el bienestar diario.

La planta que debemos ubicar cerca de la puerta para alejar la envidia, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
adios a las tablas de planchar tradicionales: el nuevo invento que es tendencia para ahorrar lugar en el hogar

Adiós a las tablas de planchar tradicionales: el nuevo invento que es tendencia para ahorrar lugar en el hogar

Por Andrés Aguilera