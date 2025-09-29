29 de septiembre de 2025 - 12:00

El sahumerio casero que evita la entrada de moscas a tu hogar

Un sahumerio casero elaborado con ingredientes simples se volvió un aliado contra las moscas y otros insectos. Descubrí cómo prepararlo y por qué funciona.

Este sahumerio natural es tendencia en hogares, ideal para alejar moscas con remedios caseros.

Este sahumerio natural es tendencia en hogares, ideal para alejar moscas con remedios caseros.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Las moscas no solo resultan molestas, también transmiten bacterias y contaminan los alimentos. Para combatirlas, cada vez más personas recurren a un truco del hogar. El objetivo es elaborar un sahumerio casero con ingredientes fáciles de conseguir en cualquier cocina o dietética.

Leé además

mezclar cascara de manzana y vinagre: por que recomiendan hacerlo y para que sirve

Mezclar cáscara de manzana y vinagre: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por Ignacio Alvarado
adios a los baldes para limpiar: el nuevo invento que es tendencia para trapear sin esfuerzo

Adiós a los baldes para limpiar: el nuevo invento que es tendencia para trapear sin esfuerzo

Por Andrés Aguilera

Lo mejor es que no requiere químicos ni productos costosos, sino que se basa en remedios caseros naturales.

Ingredientes fáciles y efectivos

El secreto del sahumerio está en la combinación de hierbas secas como el laurel, la lavanda o el romero, que al quemarse liberan aceites esenciales con un aroma intenso que incomoda a las moscas.

image
Este sahumerio natural es tendencia en hogares, ideal para alejar moscas con remedios caseros.

Este sahumerio natural es tendencia en hogares, ideal para alejar moscas con remedios caseros.

Para potenciar el efecto, muchas recetas caseras agregan cáscaras de cítricos, como naranja o limón, que refuerzan la acción repelente.

Cómo prepararlo en casa

Preparar este sahumerio casero es sencillo: basta con colocar las hierbas secas y las cáscaras en un recipiente resistente al calor o en un carboncito para sahumar. Al encenderlos, el humo perfuma el ambiente y actúa como una barrera natural para evitar la entrada de moscas.

Además, el aroma contribuye a crear un espacio más relajante en el hogar.

image
Este sahumerio natural es tendencia en hogares, ideal para alejar moscas con remedios caseros.

Este sahumerio natural es tendencia en hogares, ideal para alejar moscas con remedios caseros.

A diferencia de los insecticidas industriales, este remedio casero no contamina el aire ni afecta la salud de quienes conviven en la casa. Es una solución ecológica, económica y fácil de mantener, que se puede repetir varias veces por semana sin riesgos.

Así, el sahumerio casero se consolida como una de las alternativas más prácticas para mantener alejadas a las moscas en verano y en épocas de calor.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta planta solo necesita de cuidados básicos de riego y poda estacional para lograr una pared colorida y duradera.

La planta que es ideal para un cerco perimetral: crece rápido y resiste a todo tipo de climas

Por Redacción
mezclar vinagre con cascaras de naranja y de limon: por que lo recomiendan y para que sirve

Mezclar vinagre con cáscaras de naranja y de limón: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Por Daniela Leiva
Esta planta se convierte en un recurso poderoso y accesible que marca la diferencia en el bienestar diario.

La planta que debemos ubicar cerca de la puerta para alejar la envidia, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
adios a las tablas de planchar tradicionales: el nuevo invento que es tendencia para ahorrar lugar en el hogar

Adiós a las tablas de planchar tradicionales: el nuevo invento que es tendencia para ahorrar lugar en el hogar

Por Andrés Aguilera