La planta que es ideal para un cerco perimetral: crece rápido y resiste a todo tipo de climas

Las paredes naturales son un recurso ideal para sumarle una estética y organización al jardín . Ofrecen naturaleza y un verde brillante durante todo el año . Aunque no todas las especies cumplen con las condiciones de resistencia y crecimiento que se necesitan para un cerco perimetral eficaz. Por eso, existe una planta que logra ambas cosas .

La planta que ahuyenta cucarachas y se consigue en cualquier vivero

La capacidad de esta especie es que se adapta a distintos suelos y soporta tanto inviernos fríos como veranos intensos, por eso se convierte en un recurso ideal para el jardín. Además de proteger la privacidad entre casas vecinas, este arbusto aporta un detalle de color inesperado que lo hace aún más atractivo.

La Photinia es una planta de hoja perenne (duran todo el año) originaria de Asia que ganó popularidad en jardines de diferentes regiones por su capacidad de desarrollarse en una amplia variedad de climas.

Esta planta solo necesita de cuidados básicos de riego y poda estacional para lograr una pared colorida y duradera.

Gracias a todas estas cualidades, requiere un mantenimiento relativamente sencillo y no demanda cuidados especiales más allá del riego regular y una poda estacional.

planta photinia Esta planta solo necesita de cuidados básicos de riego y poda estacional para lograr una pared colorida y duradera. WEB

Cómo cuidar a esta planta para lograr un cerco perfecto durante todo el año

Mantener la Photinia en buen estado es fundamental para que el cerco conserve su forma y vitalidad durante todo el año.

Por eso, es recomendable plantarla en suelos bien drenados y aportar en la tierra un compost orgánico en la etapa inicial.

y aportar en la tierra un en la etapa inicial. Durante el primer año conviene regarla con frecuencia para favorecer un enraizamiento profundo, aunque más adelante tolera períodos cortos de sequía.

para favorecer un enraizamiento profundo, aunque más adelante tolera períodos cortos de sequía. En la poda se crea un ambiente distinto y único para la vista del jardín, ya que además de controlar el crecimiento permite que aparezcan nuevas hojas rojizas .

se crea un ambiente distinto y único para la vista del jardín, ya que además de controlar el crecimiento permite que aparezcan . Es ideal podarla a fines de la primavera o comienzos del verano, cuando los brotes están en pleno desarrollo. Con esta técnica el arbusto mantiene su densidad y forma uniforme.

Por último, y no menos importante, es que una de sus ventajas principales es su resistencia a diferentes temperaturas. Puede soportar heladas moderadas y también rendir bien en zonas cálidas, lo que la convierte en una opción versátil para diversas regiones.

planta photinia Esta planta solo necesita de cuidados básicos de riego y poda estacional para lograr una pared colorida y duradera. WEB

La Photinia representa múltiples factores en la jardinería. Es una solución natural para quienes desean un cerco perimetral que combine estética y funcionalidad. Su rápido crecimiento, resistencia a diferentes climas y el detalle decorativo de sus hojas rojas tras la poda la vuelven una opción superior frente a otros arbustos.