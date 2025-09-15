15 de septiembre de 2025 - 17:37

Con estos 2 ingredientes naturales tendrás un abono natural para las plantas durante la primavera

Una mezcla casera aparece como una opción saludable para proteger a las plantas en su crecimiento. Este fertilizante solo lleva 2 ingredientes.

La fórmula permite aprovechar ingredientes que habitualmente se tiran a la basura o se necesitan para otras preparaciones.

La fórmula permite aprovechar ingredientes que habitualmente se tiran a la basura o se necesitan para otras preparaciones.

Las alternativas naturales y económicas cada vez son más útiles para cuidar plantas sin recurrir a químicos. Entre ellas aparece una de las combinaciones más simples para fertilizar a distintas especies. Solo hay que mezclar dos ingredientes en agua. Esta fórmula nutre y protege al mismo tiempo durante la reproducción de primavera.

Aunque parece una fórmula extraña, lo cierto es que la mezcla contiene nutrientes claves que se potencian. Puede aplicarse en la tierra o directamente como efecto rociador porque los beneficios se notan en la vitalidad de las hojas y la prevención de hongos, lo que convierte a esta mezcla en un aliado cada vez más usado en la jardinería doméstica.

La fórmula permite aprovechar ingredientes que habitualmente se tiran a la basura o se necesitan para otras preparaciones.

La fórmula permite aprovechar ingredientes que habitualmente se tiran a la basura o se necesitan para otras preparaciones.

Cómo se prepara y qué beneficios tiene la mezcla de cáscaras de banana y bicarbonato

La preparación de estos dos ingredientes es sencilla.

  • Algunos eligen cortar en trozos las cáscaras de banana, otros mantenerlas completas. Eso no hace la diferencia.
  • Solo hay que colocarlas en un recipiente junto con agua y añadir una cucharada pequeña de bicarbonato de sodio.
  • El resultado de esta fórmula se obtiene en forma de líquido, que se utiliza como fertilizante natural para las plantas del jardín o en macetas.
  • Esa fórmula fertiliza de manera natural por el potasio y fósforo presente en la banana. Eso favorece la floración y el desarrollo de raíces más fuertes.
  • En el caso del bicarbonato, ayuda a mantener la acidez del suelo en niveles adecuados y a prevenir la aparición de hongos.
  • Esta combinación ofrece un doble beneficio, ya que nutre y al mismo tiempo protege a la planta de posibles plagas.

Además, existe otra ventaja y es que al tratarse de ingredientes biodegradables no genera impacto negativo en el ambiente, convirtiéndose en una alternativa sustentable frente a los productos químicos comerciales.

La fórmula permite aprovechar ingredientes que habitualmente se tiran a la basura o se necesitan para otras preparaciones.

La fórmula permite aprovechar ingredientes que habitualmente se tiran a la basura o se necesitan para otras preparaciones.

Cómo debe aplicarse en las plantas y en el jardín

La mezcla debe aplicarse una vez cada quince días, preferiblemente en la base de la planta para que los nutrientes lleguen directamente a las raíces.

  • De hecho, no se recomienda excederse en la cantidad de bicarbonato, ya que en exceso puede alterar demasiado el pH del suelo. Por eso, la medida justa es una cucharadita disuelta en un litro de agua junto con las cáscaras.
  • Este fertilizante casero resulta ideal para plantas con flores, hortalizas y frutales, que requieren un refuerzo de nutrientes para crecer con fuerza.
  • En macetas pequeñas, conviene aplicar una cantidad moderada para evitar acumulación de sales. Sobre todo cuando el recipiente genera demasiada humedad y los hongos suelen propagarse con mayor facilidad.
  • Sin embargo, los expertos en jardinería sugieren alternar este preparado con otros abonos naturales para garantizar un equilibrio nutricional.
La fórmula permite aprovechar ingredientes que habitualmente se tiran a la basura o se necesitan para otras preparaciones.

La fórmula permite aprovechar ingredientes que habitualmente se tiran a la basura o se necesitan para otras preparaciones.

La mezcla de cáscaras de banana con bicarbonato de sodio se ha convertido en un recurso casero eficaz y natural. Por eso, antes de tirar las cáscaras a la basura, optá por usarlas como repelente natural de plagas comunes que normalmente aparecen en primavera. De esta forma, se logra mantener un jardín saludable sin tener que gastar dinero de más.

