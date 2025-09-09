6 insectos primaverales que aparecen en el jardín y debés alejarlos de tus plantas

El cambio de temperatura trae nuevos insectos que buscan espacios verdes para su reproducción. Por eso, los jardines suelen llenarse de vida y color. Sin embargo, aparecen pequeños invasores que pueden comprometer el desarrollo de las plantas. Estos insectos se alimentan de hojas, tallos y savia, debilitando las plantas y afectando su crecimiento.
La presencia de estos bichos deterioran la apariencia de las plantas y además pueden provocar la entrada de enfermedades. Identificar estos 6 insectos a tiempo es un beneficio fundamental para prevenir daños mayores y evitar que se propaguen rápidamente por el jardín.
insectos en plantas
Para alejar a los insectos fácilmente, deberás mantener el jardín limpio, retirar hojas secas y podar las ramas más afectadas.
WEB
Cómo reconocer los 6 insectos que aparecen con frecuencia cerca de la primavera
Durante el fin del invierno y la llegada de la primavera es común encontrar insectos diminutos que atacan diferentes espacios del jardín.
insectos en plantas
Para alejar a los insectos fácilmente, deberás mantener el jardín limpio, retirar hojas secas y podar las ramas más afectadas.
WEB
Cómo proteger las plantas con productos naturales ante la llegada de plagas
Eliminar o anticiparse a la aparición de los insectos puede realizarse con medidas simples y naturales.
- Para los expertos de Royal Horticultural Society, una de las soluciones más efectivas es mezclar jabón potásico diluido en agua. Eso ayuda a eliminar insectos pequeños sin dañar la planta.
- El aceite de neem (aceite vegetal) es otro producto efectivo, ya que ataca en el ciclo de vida de los insectos y previene su propagación.
- Una tercera opción es infusionar el ajo o ají picante porque pueden rociarse sobre el follaje para repeler visitantes indeseados.
insectos en plantas
Para alejar a los insectos fácilmente, deberás mantener el jardín limpio, retirar hojas secas y podar las ramas más afectadas.
WEB
La primavera trae una gran actividad en los jardines, pero junto a las flores también aparecen esos insectos que pueden dañar seriamente las plantas. Para tener el jardín limpio y libre de especies infecciosas, utilizá estas aplicaciones naturales para mantener la vitalidad del espacio verde.