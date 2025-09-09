6 insectos primaverales que aparecen en el jardín y debés alejarlos de tus plantas

La primavera trae insectos indeseados al jardín que pueden dañar hojas y flores. Existen diferentes combinaciones para mantener las plantas sanas y fuertes.

El cambio de temperatura trae nuevos insectos que buscan espacios verdes para su reproducción. Por eso, los jardines suelen llenarse de vida y color. Sin embargo, aparecen pequeños invasores que pueden comprometer el desarrollo de las plantas. Estos insectos se alimentan de hojas, tallos y savia, debilitando las plantas y afectando su crecimiento.

La presencia de estos bichos deterioran la apariencia de las plantas y además pueden provocar la entrada de enfermedades. Identificar estos 6 insectos a tiempo es un beneficio fundamental para prevenir daños mayores y evitar que se propaguen rápidamente por el jardín.

Cómo reconocer los 6 insectos que aparecen con frecuencia cerca de la primavera Durante el fin del invierno y la llegada de la primavera es común encontrar insectos diminutos que atacan diferentes espacios del jardín.

La zona más débil son las hojas de las plantas y al notar que aparecen manchas amarillas o deformaciones visibles, quiere decir que empiezan de manera continua a llegar los visitantes como los pulgones. Algunos insectos aparecen en manada. Por eso, las moscas blancas suelen acumularse detrás del follaje y suelen volar en pequeñas nubes al agitar la planta. Existen además variedades como las cochinillas que se recubren de un polvo algodonoso y se adhieren fuertemente a los tallos y ramas. Además no faltan las orugas, que devoran el follaje dejando huecos y mordidas irregulares. Por otro lado, las pequeñas arañas rojas generan telarañas finas y sequedad en las hojas. Por último, las hormigas son las primeras en aparecer porque siempre se alimentan de las plantas. Y favorecen la presencia de algunas plagas al transportarlas y protegerlas.

Cómo proteger las plantas con productos naturales ante la llegada de plagas Eliminar o anticiparse a la aparición de los insectos puede realizarse con medidas simples y naturales.

Para los expertos de Royal Horticultural Society, una de las soluciones más efectivas es mezclar jabón potásico diluido en agua. Eso ayuda a eliminar insectos pequeños sin dañar la planta.

El aceite de neem (aceite vegetal) es otro producto efectivo, ya que ataca en el ciclo de vida de los insectos y previene su propagación.

Una tercera opción es infusionar el ajo o ají picante porque pueden rociarse sobre el follaje para repeler visitantes indeseados. La primavera trae una gran actividad en los jardines, pero junto a las flores también aparecen esos insectos que pueden dañar seriamente las plantas. Para tener el jardín limpio y libre de especies infecciosas, utilizá estas aplicaciones naturales para mantener la vitalidad del espacio verde.