9 de septiembre de 2025 - 19:05

6 insectos primaverales que aparecen en el jardín y debés alejarlos de tus plantas

La primavera trae insectos indeseados al jardín que pueden dañar hojas y flores. Existen diferentes combinaciones para mantener las plantas sanas y fuertes.

Para alejar a los insectos fácilmente, deberás mantener el jardín limpio, retirar hojas secas y podar las ramas más afectadas.

Para alejar a los insectos fácilmente, deberás mantener el jardín limpio, retirar hojas secas y podar las ramas más afectadas.

Foto:

WEB
Por Redacción

El cambio de temperatura trae nuevos insectos que buscan espacios verdes para su reproducción. Por eso, los jardines suelen llenarse de vida y color. Sin embargo, aparecen pequeños invasores que pueden comprometer el desarrollo de las plantas. Estos insectos se alimentan de hojas, tallos y savia, debilitando las plantas y afectando su crecimiento.

Leé además

19 semillas que debés sembrar desde hoy para tener un jardín floreciente en noviembre

19 semillas que debés sembrar desde ahora para que estén listas en noviembre, según los jardineros

Por Ignacio Alvarado
10 arboles frutales que prosperan en macetas y son perfectos para jardines pequenos

10 árboles frutales que prosperan en macetas y son perfectos para jardines pequeños

Por Andrés Aguilera

La presencia de estos bichos deterioran la apariencia de las plantas y además pueden provocar la entrada de enfermedades. Identificar estos 6 insectos a tiempo es un beneficio fundamental para prevenir daños mayores y evitar que se propaguen rápidamente por el jardín.

insectos en plantas
Para alejar a los insectos fácilmente, deberás mantener el jardín limpio, retirar hojas secas y podar las ramas más afectadas.

Para alejar a los insectos fácilmente, deberás mantener el jardín limpio, retirar hojas secas y podar las ramas más afectadas.

Cómo reconocer los 6 insectos que aparecen con frecuencia cerca de la primavera

Durante el fin del invierno y la llegada de la primavera es común encontrar insectos diminutos que atacan diferentes espacios del jardín.

  1. La zona más débil son las hojas de las plantas y al notar que aparecen manchas amarillas o deformaciones visibles, quiere decir que empiezan de manera continua a llegar los visitantes como los pulgones.
  2. Algunos insectos aparecen en manada. Por eso, las moscas blancas suelen acumularse detrás del follaje y suelen volar en pequeñas nubes al agitar la planta.
  3. Existen además variedades como las cochinillas que se recubren de un polvo algodonoso y se adhieren fuertemente a los tallos y ramas.
  4. Además no faltan las orugas, que devoran el follaje dejando huecos y mordidas irregulares.
  5. Por otro lado, las pequeñas arañas rojas generan telarañas finas y sequedad en las hojas.
  6. Por último, las hormigas son las primeras en aparecer porque siempre se alimentan de las plantas. Y favorecen la presencia de algunas plagas al transportarlas y protegerlas.
insectos en plantas
Para alejar a los insectos fácilmente, deberás mantener el jardín limpio, retirar hojas secas y podar las ramas más afectadas.

Para alejar a los insectos fácilmente, deberás mantener el jardín limpio, retirar hojas secas y podar las ramas más afectadas.

Cómo proteger las plantas con productos naturales ante la llegada de plagas

Eliminar o anticiparse a la aparición de los insectos puede realizarse con medidas simples y naturales.

  • Para los expertos de Royal Horticultural Society, una de las soluciones más efectivas es mezclar jabón potásico diluido en agua. Eso ayuda a eliminar insectos pequeños sin dañar la planta.
  • El aceite de neem (aceite vegetal) es otro producto efectivo, ya que ataca en el ciclo de vida de los insectos y previene su propagación.
  • Una tercera opción es infusionar el ajo o ají picante porque pueden rociarse sobre el follaje para repeler visitantes indeseados.
insectos en plantas
Para alejar a los insectos fácilmente, deberás mantener el jardín limpio, retirar hojas secas y podar las ramas más afectadas.

Para alejar a los insectos fácilmente, deberás mantener el jardín limpio, retirar hojas secas y podar las ramas más afectadas.

La primavera trae una gran actividad en los jardines, pero junto a las flores también aparecen esos insectos que pueden dañar seriamente las plantas. Para tener el jardín limpio y libre de especies infecciosas, utilizá estas aplicaciones naturales para mantener la vitalidad del espacio verde.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

se advierte a los jardineros a dejar dos frutas en el cesped y en las mesas para pajaros en septiembre

Se advierte a los jardineros a dejar dos frutas en el césped y en las mesas para pájaros en septiembre

Por Andrés Aguilera
nueva especie descubierta en europa: podria ser muy grave

Nueva especie descubierta en Europa: podría ser muy grave

Por Andrés Aguilera
se insta a los jardineros a dejar un alimento para las abejas en septiembre

Se insta a los jardineros a dejar un alimento para las abejas en septiembre

Por Andrés Aguilera
una limpieza profunda: como dejar el paragolpes de tu auto como nuevo

Una limpieza profunda: cómo dejar el paragolpes de tu auto como nuevo

Por Camilo Clavel