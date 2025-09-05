Nueva especie descubierta en Europa: podría ser muy grave

Un descubrimiento en el archipiélago de Hvaler, al sureste de Noruega, alertó a especialistas. El entomólogo Frode Ødegaard identificó la especie Otiorhynchus pseudonothus, un gorgojo exótico que amenaza jardines y ecosistemas locales. El registro fue comunicado por el Museo de Ciencias NTNU y difundido en este informe sobre descubrimientos de animales recientes.
Una especie invasora en Noruega
El hallazgo se produjo tras observar cientos de ejemplares en arbustos y árboles de la zona.
El insecto mide casi un centímetro, es ancho y negro, características poco comunes entre los animales nativos.
En Italia se lo considera la peor variante de su tipo por el daño que ocasiona en la vida vegetal.
Riesgos para jardines y ecosistemas
El Otiorhynchus pseudonothus pertenece al grupo de los gorgojos de las raíces. Según Ødegaard, se alimenta de enebros, abedules, endrinos y vivendels, además de múltiples arbustos.
Aunque no vuela, puede dispersarse fácilmente a través del transporte de plantas y tierra.
-
Ataca especies nativas y cultivadas.
-
Puede competir y desplazar insectos locales.
-
Su propagación depende de la actividad humana.
Advertencias de especialistas
La biología de especies invasoras muestra que la introducción accidental a través del comercio de plantas es un factor decisivo.
El entomólogo advierte que la expansión podría ser “muy grave” si no se controla a tiempo. En Europa ya se documentaron daños significativos en jardines y áreas naturales.
Por ahora, el gorgojo parece limitado a Hvaler. Sin embargo, los investigadores piden precaución al mover plantas y suelos, ya que esta vía facilita la dispersión.
La situación se suma a una lista creciente de especies exóticas que ponen en riesgo la biodiversidad europea.
