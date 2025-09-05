5 de septiembre de 2025 - 17:51

Nueva especie descubierta en Europa: podría ser muy grave

Descubrimiento de animales exóticos en Noruega. Un gorgojo detectado por primera vez en la naturaleza preocupa a la biología europea.

Por Andrés Aguilera

Una especie invasora en Noruega

El hallazgo se produjo tras observar cientos de ejemplares en arbustos y árboles de la zona.

El insecto mide casi un centímetro, es ancho y negro, características poco comunes entre los animales nativos.

En Italia se lo considera la peor variante de su tipo por el daño que ocasiona en la vida vegetal.

image

Riesgos para jardines y ecosistemas

El Otiorhynchus pseudonothus pertenece al grupo de los gorgojos de las raíces. Según Ødegaard, se alimenta de enebros, abedules, endrinos y vivendels, además de múltiples arbustos.

Aunque no vuela, puede dispersarse fácilmente a través del transporte de plantas y tierra.

  • Ataca especies nativas y cultivadas.

  • Puede competir y desplazar insectos locales.

  • Su propagación depende de la actividad humana.

Advertencias de especialistas

La biología de especies invasoras muestra que la introducción accidental a través del comercio de plantas es un factor decisivo.

El entomólogo advierte que la expansión podría ser “muy grave” si no se controla a tiempo. En Europa ya se documentaron daños significativos en jardines y áreas naturales.

Por ahora, el gorgojo parece limitado a Hvaler. Sin embargo, los investigadores piden precaución al mover plantas y suelos, ya que esta vía facilita la dispersión.

La situación se suma a una lista creciente de especies exóticas que ponen en riesgo la biodiversidad europea.

Fuente: https://www.abcnyheter.no/

