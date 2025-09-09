9 de septiembre de 2025 - 22:20

Qué significa que una persona mire de reojo a otra, según la psicología

El gesto de mirar de reojo puede revelar mucho más de lo que parece. Por eso, la psicología analiza esta conducta incómoda en las personas.

Una persona que mira de reojo de manera constante genera curiosidad por los múltiples significados que tiene esa expresión.

Por Lucas Vasquez

Los gestos del rostro y los movimientos de los ojos son los lugares casi principales al transmitir información sin necesidad de palabras. Cuando una persona mira de reojo a otra, demuestra un entorno incómodo porque ese gesto común en diferentes contextos sociales, puede tener significados distintos según la situación y la relación entre las personas.

Esta mirada es catalogada de negativa y está llena de prejuicios. Eso genera intriga porque no siempre queda claro si se trata de interés, rechazo, desconfianza o simple curiosidad. Por eso, la psicología del comportamiento analiza estas señales como parte del lenguaje no verbal que ayuda a comprender las emociones humanas.

mirar de reojo
Qué responde la psicología sobre este gesto incómodo

Según el grupo de emociones humanas y comunicación no verbal Paul Ekman, mirar de reojo suele expresar emociones que no se quieren mostrar de manera directa.

  • Esto indica desconfianza, celos, incomodidad o incluso un interés que la persona prefiere mantener oculto.
  • De hecho, el creador de este sitio explica que “los gestos sutiles del rostro son ventanas a emociones que muchas veces intentamos disimular” y que los movimientos oculares cumplen un papel clave en ello.
  • En situaciones sociales, esta mirada puede ser interpretada como un juicio silencioso o una señal de alerta.
  • En cambio, en contextos afectivos, puede funcionar como un gesto de complicidad o atracción.

Por eso, el significado final depende del lenguaje corporal que acompañe al gesto y de la situación en la que ocurre. En ese caso, la psicología recomienda analizarlo dentro del conjunto de señales y no de manera aislada.

mirar de reojo
El contexto influye al mirar de reojo

  • Cuando ocurre durante una conversación seria, puede ser signo de sospecha o desaprobación.
  • Aunque si aparece en un entorno distendido, podría reflejar humor o picardía, ya que la relación entre las personas también condiciona la interpretación pero no transmite lo mismo en un ámbito laboral que en una interacción de pareja.
  • Sin embargo, en algunas sociedades, las miradas indirectas se asocian con respeto o timidez, mientras que en otras se perciben como desinterés o rechazo.

Por eso, para comprender qué significa mirar de reojo debemos tener en cuenta tanto el entorno como los gestos adicionales. El tono de voz, la postura corporal o la expresión facial son principales acompañantes del movimiento ocular.

mirar de reojo
Mirar de reojo es un gesto con múltiples significados que la psicología interpreta según la emoción, el contexto y la relación entre las personas. Esa reacción refleja desconfianza, celos, interés o complicidad, aunque depende de cómo se combine con otras señales no verbales.

