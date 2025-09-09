9 de septiembre de 2025 - 16:06

Qué significa que una persona hable en diminutivos todo el tiempo, según la psicología

Son muchas las personas que usan este recurso al momento de comunicarse y para la psicología esto tiene un significado.

Por Daniela Leiva

Seguramente conocés a una persona que habla constantemente en diminutivos o sos vos quien dice “casita”, “momentito”, “gatito” en lugar de formas neutras. Y si bien puede parecer tierno o informal, esta forma de comunicar tiene matices psicológicos significativos.

Resalta el deseo de conectar, de suavizar el discurso y de crear espacios verbales con ternura. Sin embargo, su interpretación depende del entorno cultural y del estilo de comunicación de cada uno: lo que para unos expresa afecto, para otros puede comunicarse como exceso o informalidad desubicada.

Cómo influye en nuestra percepción emocional

Desde la ciencia, ese recurso lingüístico revela cómo nos relacionamos emocionalmente, qué imagen proyectamos y cómo queremos ser percibidos. Para la psicología, los diminutivos se utilizan para transmitir importancia emocional, afecto o cercanía, no solo pequeñas dimensiones literales.

Este recurso sirve como un vehículo no verbal para expresar afecto de manera sutil, el usar diminutivos puede suavizar lo que se dice y fortalecer los vínculos emocionales.

hablar en diminutivo

Investigaciones en Frontiers in Psychology mostraron que el uso de formas diminutivas no solo afecta lo que se dice, sino cómo lo percibimos emocionalmente. Diminutivos como “monedita” para referirse a una moneda no siempre comunican tamaño sino aprecio o valor afectivo.

Este tipo de lenguaje tiende a generar una evaluación más positiva y emocionalmente cálida, incluso si hablamos de objetos blandos o familiares.

Qué revela hablar con diminutivos sobre nuestra comunicación

  • Interés en suavizar el mensaje: usar diminutivos puede ser una forma de hacer que lo dicho suene más amable, menos directo o más empático. Es un recurso para evitar expresiones rígidas o frías.
  • Búsqueda de conexión emocional: es habitual entre personas que valoran la cercanía y la intimidad; una persona que habla mucho en diminutivos suele buscar afecto o facilitar el vínculo emocional en la conversación.
  • Comunicación no formal e inclusiva: los diminutivos tienden a florecer en contextos íntimos y el uso frecuente puede reflejar confort emocional, informalidad positiva o deseo de generar un ambiente acogedor.
  • Ambivalencia cultural y social: en algunos idiomas como el ruso o el polaco, los diminutivos son habituales y parte del habla diaria; en otros como el inglés, pueden parecer excesivos o poco serios. Usarlos puede ser interpretado como infantil o poco profesional fuera del contexto aceptado.
