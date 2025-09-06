Esto dice la psicología sobre las personas que no publican ni contestan mensajes en sus redes sociales

Se destacan por no contestar mensajes en Whatsapp ni publicar fotos o comentarios en sus redes.

Según un psicólogo, esta es la razón por que las personas más amables suelen no tener amigos.

En las redes sociales existe un grupo de usuarios llamados “lurkers” o “observadores silenciosos”. Eligen no publicar ni interactuar activamente. Estos usuarios, definidos por especialistas en psicología y comportamiento online, se caracterizan por la autoconciencia, la cautela y una mirada analítica frente a la dinámica social.

WhatsApp Esto significa que no contesten los mensajes de los grupos de WhatsApp. Web Qué dice la psicología sobre los “lurkers” - Los lurkers no publican fotos ni comentarios, rara vez ponen “me gusta”, pero están presentes.

- Para ellos, el silencio no es pasividad, sino una estrategia de protección que les permite conservar el control de su imagen y procesar lo que sucede a su alrededor con mayor profundidad.

- Muchos temen ser juzgados o malinterpretados y eligen no exponerse a críticas ni malentendidos.

Según expertos en psicología, estas personas suelen ser más analíticas sobre su presencia en redes. Cuáles son sus rasgos más destacados Entre sus principales rasgos destacan: