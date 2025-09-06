Por qué las que las personas agradables acaban teniendo pocos amigos, según la psicología

Aunque la amabilidad suele asociarse con la facilidad para entablar relaciones, muchas personas genuinamente agradables experimentan un inconvenente : suelen carecer de amistades profundas . Esta observación, analizada por el psicólogo Lachlan Brown , revela que la tendencia a priorizar el bienestar ajeno puede, en ocasiones, dificultar la formación de vínculos auténticos.

Para Brown , uno de los principales obstáculos radica en la dificultad para establecer límites claros. Las personas amables tienden a decir “sí” ante cualquier solicitud. Esta actitud, aunque bienintencionada, puede derivar en relaciones desequilibradas, donde la generosidad inicial se transforma en agotamiento.

“ Cuando siempre eres tú quien da y nunca el que pide, los demás pueden comenzar a darte por sentado inconscientemente ”, advirtió. La ausencia de reciprocidad impide que la intimidad genuina florezca, dejando a estas personas rodeadas de conocidos, pero sin verdaderos amigos.

La amabilidad también puede atraer a individuos con tendencias egocéntricas. Estos suelen gravitar hacia quienes no ponen límites, generando relaciones unilaterales en las que el apoyo y la energía emocional fluyen en una sola dirección.

“La verdadera conexión requiere equilibrio. Cuando practicas el respeto por ti mismo junto con la amabilidad, naturalmente filtras a aquellos que solo toman y dejas espacio para relaciones que retribuyen”, señaló Brown.

Otra consecuencia de este patrón es la tendencia a minimizar las propias necesidades. Las personas agradables suelen interesarse por el bienestar ajeno, pero les cuesta admitir cuando necesitan apoyo. Este comportamiento, limita la posibilidad de establecer relaciones basadas en el cuidado mutuo.

El exceso de compromiso representa un desafío adicional. Al intentar estar presentes para todos, las personas amables dispersan su tiempo y energía, lo que dificulta el desarrollo de amistades profundas. “Las conexiones profundas requieren consistencia. Si estás demasiado disperso, terminas conociendo a mucha gente, pero no realmente cerca de nadie”, explica el psicólogo.

La percepción social de la bondad puede jugar en contra. En ocasiones, la amabilidad se interpreta como debilidad, lo que lleva a que otros no reconozcan la complejidad de la personalidad de quien la ejerce. Esta visión limitada impide que se les considere como confidentes en situaciones de seriedad o desafío. Brown subraya que la autenticidad es esencial para la amistad, y que sin ella, la cercanía verdadera no se consolida.