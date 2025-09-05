5 de septiembre de 2025 - 14:00

Un psicólogo es categórico: "La mejor etapa en la vida de una persona es cuando empieza a pensar de esta manera"

Psicología y significado. La felicidad no depende de la edad, sino de la forma en que interpretamos la vida, según Rafael Santandreu.

Un psicólogo es categórico La mejor etapa en la vida de una persona es cuando empieza a pensar de esta manera
Por Andrés Aguilera

En psicología, el significado de la felicidad no está ligado únicamente a la infancia, la juventud o la vejez. Investigaciones en bienestar emocional sugieren que la percepción personal y la manera de afrontar los desafíos son más determinantes que la edad cronológica.

Así lo sostiene el psicólogo español Rafael Santandreu, conocido por sus trabajos sobre crecimiento personal y resiliencia, y respaldado por estudios psicológicos sobre actitudes vitales.

Más allá de la nostalgia por etapas pasadas

Muchas personas señalan la infancia como la etapa más feliz, evocando inocencia y despreocupación. Sin embargo, la psicología recuerda que también es un periodo de dependencia y limitaciones.

La juventud, valorada por sus oportunidades, suele estar acompañada de inseguridades, mientras que en la vejez no existe consenso: algunos estudios detectan bienestar emocional, otros muestran dificultades ligadas a la salud.

Psicología: la clave está en cómo se piensa

Según Santandreu, la mejor etapa de la vida no depende de los años, sino del modo en que una persona piensa y se relaciona con su entorno.

“La verdadera felicidad llega cuando se deja de quejar, se empieza a valorar lo que nos rodea y se aprecia lo cotidiano como algo mágico y especial”, explicó el especialista en sus publicaciones.

Este cambio de perspectiva tiene un impacto directo en la mente y en la forma de experimentar cada día.

Una actitud que transforma la experiencia

El psicólogo enfatiza que esta toma de consciencia puede marcar un antes y un después. No se trata de esperar un momento ideal, sino de desarrollar una actitud de gratitud y valoración.

Al hacerlo con constancia, se activa un círculo virtuoso que eleva la satisfacción personal y fortalece la resiliencia frente a las adversidades.

La psicología positiva respalda este enfoque: estudios recientes confirman que cultivar gratitud y pensamiento flexible mejora el bienestar subjetivo en distintas etapas de la vida.

