Por qué para algunas personas es conveniente dormir de lado, según expertos

Las personas duermen de diferentes maneras, pero dormir de lado puede solucionar problemas de salud. Algunos especialistas del sueño explican sus beneficios.

Dormir de lado no es una posición incómoda y ayuda a distintas personas a descansar de la mejor manera.

La manera en que dormimos es un mensaje al cuerpo y a la salud en general. Sin embargo, algunas personas se acuestan sin pensar demasiado en la posición, aunque distintos estudios señalan que la postura influye directamente en el descanso. Dormir de lado aparece como una de las alternativas más recomendadas.

Esta simple decisión para dormir es un beneficio cuando se adopta esta postura. Por eso, al dormir de lado ofrece ventajas específicas en algunos casos, como en la respiración y otras zonas del cuerpo. Sin embargo no es en todas las personas, lo que abre un debate sobre cuando es conveniente adoptar esta costumbre.

Para los especialistas de Cleveland Clinic, al adoptar esta postura aliviás problemas respiratorios durante toda la noche.

Además, explican que quienes sufren apnea del sueño o ronquidos constante pueden encontrar alivio al descansar en esta posición, ya que las vías respiratorias permanecen más abiertas en comparación con dormir boca arriba.

Otro punto a favor es que al acostarse sobre el lado izquierdo puede favorecer la digestión al reducir el reflujo gastroesofágico. Es ahí donde el estómago y el esófago mantienen un ángulo que evita el regreso de los ácidos hacia la garganta.

Pero al dormir sobre el lado derecho también puede ser útil en determinadas circunstancias, sobre todo para quienes sienten incomodidad en el corazón al apoyar el lado izquierdo.

Esta estrategia ayuda a disminuir síntomas nocturnos de reflujo en pacientes con acidez frecuente. Por eso, al intentar esta postura de dormir de lado, podés agregarle un buen soporte de almohadas. Eso convierte a la idea en una estrategia simple que mejora la calidad del sueño y contribuye a una mejor salud digestiva y respiratoria.

Existen diferentes formas de acomodar el cuerpo y cada persona tiene necesidades distintas. En mujeres embarazadas, descansar sobre el lado izquierdo mejora el flujo sanguíneo hacia el feto y disminuye la presión en la espalda baja.

En el caso de adultos mayores, al dormir de lado reduce molestias articulares en la cadera o rodillas, sobre todo si se coloca una almohada entre las piernas.

Un signo importante es que dormir de lado puede ser la mejor opción para personas con apnea del sueño o con problemas de reflujo, ya que mantiene la vía respiratoria más abierta y mejora la digestión.

Sin embargo, en personas con dolor crónico de hombros necesitan variar la postura o alternarla. Esto demuestra que, aunque dormir de lado presenta ventajas, la elección final debe considerar la condición física y la comodidad de cada persona.

Adoptar la idea de dormir todas las noches de lado no es una simple recomendación, aunque en ciertas personas puede marcar una diferencia en su bienestar. Cuando se hace un hábito, notarás cambios positivos en la respiración, en no sentir reflujo, y en las articulaciones.