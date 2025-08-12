12 de agosto de 2025 - 19:55

Lavarse los pies antes de dormir: por qué se recomienda y qué beneficios trae para la salud, según expertos

Poner los pies en agua antes de dormir es un hábito sencillo que aporta limpieza y también puede mejorar algunas dificultades de salud corporal.

Lavarse los pies al dormir relaja el cuerpo y favorece un descanso más profundo.

Lavarse los pies al dormir relaja el cuerpo y favorece un descanso más profundo.

Foto:

WEB
Por Redacción

Lavarse los pies antes de acostarse es una práctica común en diversas culturas y recomendada por especialistas en bienestar. Más allá de la higiene, esta costumbre ayuda a preparar el cuerpo para un sueño reparador. Los beneficios abarcan tanto la salud física como el bienestar emocional.

El contacto con agua tibia o fresca puede influir en el sistema nervioso, ayudando a reducir la tensión acumulada durante el día. Además, este ritual nocturno puede prevenir problemas de la piel y mantener los pies libres de bacterias. Por eso, su valor no se basa solo en la limpieza, sino también en la preparación para un descanso de calidad.

lavado de pies
Lavarse los pies al dormir relaja el cuerpo y favorece un descanso más profundo.

Lavarse los pies al dormir relaja el cuerpo y favorece un descanso más profundo.

Beneficios físicos de lavarse los pies antes de dormir

  • Desde el punto de vista médico de la Asociación Americana de Podología Médica (APMA), lavarse los pies por la noche ayuda a eliminar transpiración, polvo y microorganismos que pueden acumularse durante el día.
  • Seguir este hábito reduce el riesgo de infecciones fúngicas como el pie de atleta, además de la aparición de mal olor.
  • Mantener una higiene adecuada, también contribuye a prevenir irritaciones y problemas cutáneos. Es ahí donde el uso de agua tibia favorece la dilatación de los vasos sanguíneos, mejorando la circulación y aliviando la sensación de piernas cansadas.
  • En personas con problemas circulatorios leves, este hábito puede aportar una sensación de alivio inmediato. Aunque deberás incorporar un breve masaje durante el lavado para estimular puntos de presión relacionados con la reflexología, lo que puede inducir una sensación de relajación general.

Este sencillo gesto nocturno, cuando se combina con un secado correcto y la aplicación de crema hidratante, mantiene la piel flexible y previene la resequedad.

lavado de pies
Lavarse los pies al dormir relaja el cuerpo y favorece un descanso más profundo.

Lavarse los pies al dormir relaja el cuerpo y favorece un descanso más profundo.

Cómo impacta en el sueño a través de sus efectos relajantes

  • Lavarse los pies antes de dormir no solo es un acto de higiene, sino también una herramienta para mejorar la calidad del sueño.
  • El contacto con el agua tibia ayuda a regular la temperatura corporal, lo que puede facilitar la conciliación del sueño.
  • Este proceso activa la respuesta de relajación del sistema nervioso parasimpático, reduciendo el ritmo cardíaco y la tensión muscular.
  • Aunque al combinarlo con aromas calmantes como lavanda en el agua, el efecto relajante puede intensificarse.
  • Además, el tiempo dedicado a este cuidado personal actúa como un ritual de transición, señalando al cuerpo que es momento de descansar.
  • Por eso, deberás establecer rutinas previas al sueño, como el lavado de pies, para mejorar la consistencia de los horarios de descanso y reducir episodios de insomnio ocasional.
lavado de pies
Lavarse los pies al dormir relaja el cuerpo y favorece un descanso más profundo.

Lavarse los pies al dormir relaja el cuerpo y favorece un descanso más profundo.

Lavarse los pies antes de dormir es un hábito que combina higiene, alivio físico y relajación, y puede ser clave para mantener la salud de los pies y mejorar el descanso. No es una tarea difícil, sino todo lo contrario para crear un sueño profundo y reparador.

