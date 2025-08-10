"Banana coffee": por qué es tendencia tomar café con banana y cómo prepararlo

Esta receta es irresistible para quienes buscan algo diferente, saludable y con mucho sabor.

Este año los plátanos están de moda en el mundo del café y eso es una buena noticia: la tendencia es saludable, riquísima y ofrece equilibrio entre lo sabroso y lo que hace bien. Según el empresario estadounidense Christopher Anson, propietario de Redcup Beverage Service, la reciente moda del café con plátanos maduros se deriva de un movimiento influenciado por la gastronomía internacional.

banana coffee2 Esta receta es irresistible para quienes buscan algo diferente, saludable y con mucho sabor. Freepik En la cultura coreana, explica Anson, la leche de plátano ha sido un clásico desde los años 70, lo que ha inspirado la expansión de este sabor en la cultura cafetera mundial a través de las redes sociales. "En aquel entonces, los plátanos se consideraban exóticos y un símbolo de lujo, lo que contribuyó a su popularidad. Con el tiempo, la leche de plátano popularizó en el mundo del café, ganando reconocimiento tanto entre los aficionados como entre los baristas profesionales", agrega el empresario.

A medida que los consumidores de café buscan más opciones de especialidad, muchos disfrutan del toque dulce natural del café con plátano. El "banana coffee" es una bebida suave, cremosa y dulce que mezcla café -espresso o filtrado- con plátano maduro triturado. Entre sus beneficios, aporta energía gracias a la cafeína y potasio, vitaminas y fibra a raíz del plátano. Además tiene una dulzura natural, por lo que no necesitas añadir azúcar ni productos ultraprocesados.

Cómo preparar "banana coffee" Ingredientes:

• 1 plátano maduro

• 1 o 2 shots de café espresso (o 100 ml de café filtrado) • 100 ml de leche (vegetal o animal) • Hielo (ideal para consumir en verano) banana coffee1 La receta deliciosa de esta tendencia en cafetería. Freepik El paso a paso para preparar el café con banana Tritura el plátano en una licuadora. Añade el café recién hecho y la leche. Mezcla hasta que quede una bebida cremosa y homogénea. Sirve en un vaso grande. Si quieres, añade hielo. Decora con canela, cacao en polvo o rodajas de plátano.