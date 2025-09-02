2 de septiembre de 2025 - 20:50

Quitan años: los 2 colores que nos hacen ver más jóvenes, según la psicología

Para la psicología, vestirse de determinados colores revela que puede influir en la percepción de la edad y la vitalidad.

La elección de estos colores es una herramienta sencilla y eficaz para quienes desean destacar juventud sin esfuerzo.

La elección de estos colores es una herramienta sencilla y eficaz para quienes desean destacar juventud sin esfuerzo.

Por Lucas Vasquez

Estudios de psicología de la Universidad de Rochester, mostraron que dos colores generan un efecto rejuvenecedor cuando se usan en la ropa. Estos tonos transmiten frescura y vitalidad, algo que puede marcar la diferencia en etapas de la vida donde la apariencia comienza a ser observada con mayor atención, especialmente después de los 35 años.

colores psicología
La elección de estos colores es una herramienta sencilla y eficaz para quienes desean destacar juventud sin esfuerzo.

La elección de estos colores es una herramienta sencilla y eficaz para quienes desean destacar juventud sin esfuerzo.

El color azul es uno de los que genera un efecto juvenil

  • No importa que variante del azul sea. Pero esta tonalidad transmite calma, frescura y confianza, lo que ayuda a proyectar una imagen más relajada y vital.
  • Las investigaciones señalan que el azul reduce la percepción de arrugas y signos de cansancio, y eso genera un contraste favorable con la piel.
  • Según Andrew Elliot, profesor de psicología en la Universidad de Rochester y especialista en el estudio del color, explica que “los colores que transmiten calma y frescura tienden a hacer que las personas sean percibidas como más atractivas y jóvenes”.

El efecto que provoca el azul se observa con mayor fuerza en personas que superan los 40 años. Eso logra suavizar la percepción de rasgos más marcados. Además, este color es fácil de combinar en prendas de uso diario como camisas, vestidos o accesorios.

colores psicología
La elección de estos colores es una herramienta sencilla y eficaz para quienes desean destacar juventud sin esfuerzo.

La elección de estos colores es una herramienta sencilla y eficaz para quienes desean destacar juventud sin esfuerzo.

El color rosa influye en relación con la edad

  • Especialmente las tonalidades suaves como el rosa pastel o el rosa empolvado, aportan calidez, cercanía y además suaviza los rasgos faciales.
  • En contextos sociales, el rosa transmite un principio de empatía y vitalidad, dos cualidades asociadas a la juventud.
  • Al usar prendas en este color genera un efecto positivo en personas mayores de 35 años, porque indica una disminución de la dureza de ciertas facciones y realza la luminosidad de la piel.
  • Además, el rosa activa asociaciones con la energía y la ternura, lo que refuerza la impresión de una persona más joven. Por eso, funciona bien en accesorios, bufandas y blusas, aportando un toque moderno y rejuvenecedor sin ser demasiado llamativo.
colores psicología
La elección de estos colores es una herramienta sencilla y eficaz para quienes desean destacar juventud sin esfuerzo.

La elección de estos colores es una herramienta sencilla y eficaz para quienes desean destacar juventud sin esfuerzo.

Elegir el color de la ropa en una edad mayor continúa siendo un caos. Pero el color azul y el rosa generan una percepción algo juvenil a partir de los 35 o 40 años. Estos colores aportan frescura, confianza y vitalidad. Sin embargo, estos colores no presentan un problema, sino que favorecen la estética y generan una presencia más juvenil y positiva en distintos ámbitos.

