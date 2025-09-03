No toda va al lavarropas: qué ropa debes limpiar en seco para no arruinarla

No toda la ropa puede lavarse con agua . Las prendas más delicadas, aquellas confeccionadas con materiales sensibles o de alta calidad, necesitan cuidados especiales para garantizar su durabilidad. La limpieza en seco es el método más adecuado en estos casos , ya que protege las fibras, evita el encogimiento y mantiene el color original.

¿Tu casa tiene mal olor y no sabés por qué?: 4 trucos de limpieza que debés conocer

No pueden parar: los 3 signos del zodíaco más obsesivos con la limpieza del hogar

La referencia inicial siempre debe ser la etiqueta de la prenda. El círculo indica que admite limpieza en seco.

Trucos de limpieza para quitar las manchas de la ropa

- Si aparece una “X”, significa que no se debe aplicar este método.

- También pueden figurar letras que especifican el disolvente.

Estos detalles confirman que el proceso no es completamente seco, sino que combina solventes en lavadoras de circuito cerrado con un posterior secado por aire.

Limpieza ropa

Qué prendas deberían someterse a una limpieza en seco

Entre las prendas más adecuadas para este método destacan:

- Lana: sus fibras tienden a encoger, por lo que la limpieza en seco evita deformaciones y la aparición de pelotillas.

- Seda: tejido frágil y costoso que mantiene su aspecto original por más tiempo con limpieza en seco.

- Nailon: aunque no se arruga fácilmente, puede encoger a altas temperaturas; la limpieza en seco resulta una opción segura.

- Piel y cuero: cazadoras, bolsos o botas se dañan con la humedad, por lo que requieren limpieza en seco y posterior nutrición.

- Prendas con plumas o adornos: trajes formales, chaquetas de plumas, prendas con lentejuelas, piedras o tachas también se benefician de este cuidado.

limpieza lavarropas Siguiendo los pasos de este truco cada mes, tu lavarropas no dejará olores raros en tu ropa. WEB

Qué ventajas tiene este proceso

El lavado en seco ofrece ventajas claras:

- Preserva fibras, colores y estructuras, además de alargar la vida útil de las prendas.

- Es una inversión especialmente útil para ropa pesada o costosa como abrigos de lana o vestidos de fiesta.

Existen alternativas caseras para imitar el proceso. Los kits de lavado en seco para el hogar incluyen disolventes quitamanchas y bolsas especiales para la secadora, mientras que los sprays quitamanchas permiten actuar de inmediato sobre manchas puntuales.

Sin embargo, cuando se trata de piezas muy delicadas, acudir a una tintorería profesional es la mejor decisión. Tras recoger la ropa, conviene airearla y guardarla en perchas para mantenerla en óptimas condiciones.

La elección del método adecuado, sumada a un cuidado consciente, asegura que las prendas delicadas se conserven intactas durante más tiempo, respetando tanto su valor estético como funcional.