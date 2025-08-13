Evitá errores innecesarios: los mejores trucos de limpieza para cuidar tu ropa en invierno

La limpieza de la ropa durante el invierno es una de las actividades más difíciles de lograr, pero no solo por el tiempo que tarda en secarse. Conocer los mejores trucos y métodos para conservar el buen estado de su tejido, y por lo tanto extender su vida útil, es esencial en cualquier hogar.

El proceso de secado muchas veces puede implicar el encogimiento de las prendas y la pérdida de su forma original . Esto puede ocurrir con cualquier tipo de prenda y tela: lana, seda, algodón o tejido sintético.

- Un primer paso consiste en seleccionar el ciclo adecuado . Igual que en el lavado, elegir un programa suave o de aire frío ayuda a prevenir daños.

La limpieza de las prendas de ropa en invierno puede volverse un problema si no se realiza de manera adecuada.

- Las secadoras modernas suelen incorporar sensores de humedad que ajustan el tiempo de funcionamiento, lo que evita la exposición prolongada al calor.

- También es clave no sobrecargar el tambor , ya que esto impide la correcta circulación del aire caliente y provoca un secado desigual, con mayor riesgo de encogimiento en ciertas piezas.

Un método infalible

- Preparar la ropa antes del secado mejora los resultados.

- Sacudir las prendas permite estirarlas y reducir arrugas, además de facilitar un secado uniforme.

- Es imprescindible leer las etiquetas de cuidado, usar bolsas de malla para proteger piezas delicadas y evitar colocar en la secadora tejidos como lana, seda, elastano o licra, que pierden su forma o elasticidad con el calor.

- En estos casos, se recomienda secar al aire libre, en semisombra, para conservar la estructura original.

Productos que ayudan en el proceso

El uso de suavizante durante el lavado también es útil, ya que evita la contracción de las fibras y deja la ropa más fácil de planchar.

Para quienes no utilizan productos comerciales, existen opciones caseras que cumplen la misma función. Si la secadora dispone de un sensor de humedad, conviene aprovecharlo, porque ajusta el tiempo exacto de secado sin sobrecalentar las prendas.

Cuando una prenda ya se ha encogido, se puede intentar recuperarla. Un método doméstico consiste en sumergirla en agua tibia con shampoo para bebé o acondicionador, dejarla en remojo media hora, estirarla suavemente y secarla en posición horizontal. Este procedimiento ayuda a devolver parte de su tamaño original, aunque la eficacia depende del tipo de tejido y del daño sufrido.