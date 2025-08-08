8 de agosto de 2025 - 16:10

Infalibles y en minutos: los mejores trucos de limpieza para deshacerte del mal olor de tu ropa

Conocer los mejores métodos de limpieza dentro del hogar puede extender la vida útil de tu ropa sin gastar de más.

acumular-ropa-silla.jpg
Por Redacción

El mal olor en la ropa puede deberse a varios factores: dejarla húmeda en la lavadora durante horas, guardarla mojada en el armario o no ventilar correctamente los espacios. El olor desagradable aparece cuando la ropa permanece mucho tiempo mojada, lo que afecta su limpieza y vida útil.

Por qué aparece el mal olor en la ropa

El mal olor se forma por humedad, moho o residuos en la lavadora. Este fenómeno ocurre principalmente después del lavado y secado en condiciones inadecuadas. Suele darse en lavadoras sin mantenimiento, en espacios con poca ventilación o con alto nivel de humedad ambiental.

Este olor puede incomodar, generar vergüenza y deteriorar las prendas. La sensación de ponerse ropa limpia, con aroma fresco, se pierde por completo. Aunque muchos asocian este problema con tabaco u otros factores externos, en la mayoría de los casos se debe a errores en el lavado o secado.

Hay tres razones principales por las que la ropa huele mal tras ser lavada:

- Acumulación de moho en el lavarropas.

- Humedad prolongada tras el lavado.

- Aparición de moho por guardar ropa aún húmeda.

ropa
Problemas en el lavarropa pueden afectar la vida &uacute;til de tus prendas.

Problemas en el lavarropa pueden afectar la vida útil de tus prendas.

Qué debes tener en cuenta para mejorar la limpieza de tu ropa

- En primer lugar, un lavarropas sucio es foco de bacterias y hongos. Su goma, tambor y filtro acumulan residuos que generan mal olor si no se limpian al menos una vez al mes. La limpieza debe hacerse con un ciclo corto y usar pastillas específicas o vinagre. Después de cada uso, conviene dejar la puerta abierta para evitar que se concentre la humedad.

- En segundo lugar, dejar la ropa mojada dentro del lavarropas durante más de cuatro horas favorece el desarrollo de bacterias. Esta humedad estancada produce un olor rancio que se nota incluso al secarse.

- Por último, el moho aparece si la ropa se guarda húmeda o si el armario tiene humedad. Este problema, además de generar mal olor, puede afectar la salud. El moho se reconoce fácilmente por su olor característico y por pequeñas manchas negras en el tejido.

Limpieza ropa deportiva

Trucos simples y eficaces

- Para eliminar estos olores existen soluciones eficaces. El vinagre blanco actúa como desodorante natural. Se usa mezclado con agua en partes iguales, se deja la ropa en remojo por 30 a 60 minutos, luego se lava con detergente y una taza de vinagre en un ciclo a 60 °C.

- En tejidos delicados, se recomienda lavar a mano. El bicarbonato de sodio también neutraliza olores fuertes. Puede añadirse ½ taza junto al vinagre en cada lavado o aplicarse directamente en zonas como las axilas con agua hasta formar una pasta.

limpieza lavarropas
Siguiendo los pasos de este truco, tu lavarropas no dejar&aacute; olores raros en tu ropa.

Siguiendo los pasos de este truco, tu lavarropas no dejará olores raros en tu ropa.

- Luego se deja secar y se lava como siempre. El amoníaco líquido perfumado es otro agente efectivo. Se disuelve una taza en diez de agua, se remoja la ropa durante 30 minutos o hasta una hora, y se lava normalmente.

- No debe mezclarse con otros productos ni usarse en espacios cerrados. La lavandina también sirve, aunque debe reservarse para ropa blanca o utilizarse en su versión apta para colores. Siempre debe manipularse con guantes.

