¿Tu casa tiene mal olor y no sabés por qué?: 4 trucos de limpieza que debés conocer

Cuando tu casa empieza a tener un olor extraño , el primer impulso suele ser buscar un desodorante para disimularlo, aunque muchas veces ni los productos más potentes logran taparlo. El mal olor tiene siempre un origen específico, aunque no sea el más evidente, y por eso la clave está en identificarlo.

Uno de los focos más habituales es el lavarropas.

- Cerrar la puerta tras cada lavado convierte al tambor en un espacio húmedo donde se acumulan bacterias y moho . Con el tiempo, el olor pasa a la ropa limpia.

- Dejar abierta la puerta para que ventile, además de realizar una limpieza mensual con vinagre o bicarbonato, puede ser de gran ayuda.

- Algo similar ocurre con las zapatillas usadas dentro de casa: absorben sudor, polvo y suciedad, y si permanecen en rincones cerrados impregnan el ambiente. Lavarlas o exponerlas al sol reduce el olor de manera efectiva.

La mejor técnica de limpieza en el hogar Ventilar y cuidar los espacios trae grandes ventajas. Pexels

La limpieza de los muebles

Los muebles también retiene olores.

- El sillón, utilizado a diario, acumula restos de comida, perfumes, sudor o pelo de mascotas.

- Una manera sencilla de limpiarlo es esparcir bicarbonato sobre la superficie, dejarlo actuar una hora y aspirarlo después.

- Revisar debajo de los almohadones suele revelar restos olvidados que agravan el problema.

- Lo mismo ocurre con las toallas húmedas en primavera o verano: si no se secan al aire libre desprenden un olor rancio en pocas horas.

- Lavarlas pronto y evitar el exceso de suavizante ayuda a mantenerlas frescas.

Limpieza muebles de melamina

El mal uso de los productos de limpieza

Los productos de limpieza pueden empeorar la situación.

- Mezclar lavandina con otros químicos produce olores fuertes y dañinos, mientras que algunos ambientadores enmascaran sin eliminar la causa.

- Alternativas más eficaces son los difusores con aceites esenciales o hervir pieles de cítricos para liberar un aroma natural. La ventilación regular es otro punto clave, especialmente en épocas de calor donde la humedad y el sudor intensifican los olores.

Prohíben la venta de productos "truchos" de reconocidas marcas de limpieza Un mal uso de productos químicos puede empeorar la situación.

Qué hacer si tenés mascotas

Quienes tienen mascotas saben que alfombras, mantas o camas terminan impregnadas con su olor, aunque los animales estén limpios.

- Lavar estos objetos con un poco de vinagre blanco ayuda a neutralizar los restos, siempre acompañado de una buena ventilación.

- Sin embargo, a veces el origen escapa al control del hogar: filtraciones desde garajes o extractores de vecinos pueden introducir olores externos. En esos casos, conviene utilizar ventiladores o extractores para renovar el aire interior.

Tiernas y divertidas mascotas en Estilo Tener mascotas en casa requiere de ciertos cuidados para mantener la limpieza.

El mal olor en una casa no aparece sin motivo. Puede deberse a un electrodoméstico mal cuidado, ropa olvidada o una acumulación invisible. Inspeccionar rincones poco habituales y adoptar rutinas de limpieza sencillas bastan para devolver frescura al ambiente sin saturarlo de perfumes artificiales. Un hogar bien ventilado y con superficies limpias se convierte en el mejor desodorante posible.