30 de agosto de 2025 - 20:16

Ni verde ni rojo: este es el color favorito de las personas más inteligentes, según los expertos en psicología

Inteligencia. Síntesis de lo que sostiene la psicología de los colores sobre preferencias asociadas a perfiles analíticos y creativos, sin determinismos.

Ni verde ni rojo este es el color favorito de las personas más inteligentes, según los expertos en psicología (1)
Los Andes | Ramiro Viñas
Por Ramiro Viñas

Estudios de psicología del color relacionan colores, inteligencia y personalidades analíticas. Evidencia académica indica que el azul favorece concentración y calma, atributos ligados al rendimiento cognitivo. Según investigaciones y estudios revisados sobre la psicología de los colores, el tono aparece entre preferencias de perfiles creativos y lógicos, sin consenso definitivo.

Leé además

se advierte a los jardineros a dejar un alimento para los colibries en septiembre

Se advierte a los jardineros a dejar un alimento para los colibríes en septiembre

Por Andrés Aguilera
consume cuatro veces mas electricidad que un lavarropas nuevo: los argentinos aun conservan este electrodomestico en sus casas

Consume cuatro veces más electricidad que un lavarropas nuevo: los argentinos aún conservan este electrodoméstico en sus casas

Por Redacción

Qué señala la psicología del color

La psicología del color describe cómo ciertos tonos inciden en atención, memoria y estado emocional durante tareas cognitivas.

Especialistas aclaran: una preferencia cromática no determina el coeficiente intelectual; solo se asocia a estados atencionales que facilitan aprendizaje.

La preferencia por el azul se asocia con calma, claridad y pensamiento analítico, variables ligadas al rendimiento; no miden inteligencia.

Ni verde ni rojo este es el color favorito de las personas más inteligentes, según los expertos en psicología (2)

Por qué el azul gana preferencias

En contextos educativos y laborales, el azul aparece en entornos que exigen foco sostenido, organización y resolución metódica de problemas.

En pruebas de rendimiento visual y memoria de trabajo, tonos fríos mostraron efectos modestos; el diseño metodológico resulta clave.

Diversos equipos de psicología experimental observaron mejores percepciones de concentración con paletas frías; la variabilidad cultural impide afirmaciones universales.

Rasgos asociados al azul

  • Favorece sensación de calma y control del tiempo de tarea.
  • Reduce la ansiedad anticipatoria en evaluaciones exigentes.
  • Facilita la concentración en tareas largas y repetitivas.
  • Se asocia a orden y planificación meticulosa.
Ni verde ni rojo este es el color favorito de las personas más inteligentes, según los expertos en psicología (3)

Cómo influye en personalidades y hábitos

Perfiles con personalidades analíticas, introvertidas o metódicas suelen inclinarse por paletas azules; el gusto también depende del contexto cultural.

Las personalidades cambian con edad y experiencias; por eso el gusto por el azul puede variar con tiempo y hábitos.

Para estudiar o trabajar, incorporar azules en escritorio, pantalla o papelería puede ayudar; conviene equilibrar con acentos cálidos.

Fuentes: Elliot y Maier, “Color Psychology”, Annual Review of Psychology (2014); APA Dictionary of Psychology; literatura de psicología ambiental.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Al cambiar el estilo del hogar, algunos colores reducen el espacio visualmente. Por eso, existen algunas alternativas y combinaciones.

No es el gris: los 3 colores que hacen del interior del hogar un lugar más pequeño

Por Redacción
Repetir un mismo color de ropa refleja un motivo personal. Aunque no siempre es malo, es una forma de mostrarse ante el mundo.

Qué significa combinar siempre los mismos colores de ropa, según la psicología

Por Redacción
La tendencia viral que se espera para el verano y preocupa a los dermatólogos

La tendencia viral que se espera para el verano y preocupa a los dermatólogos

Por Redacción
Correr a ritmo lento durante 30 minutos diarios mejora la salud cardiovascular y el bienestar integral

Descubre cómo correr varios minutos diarios puede transformar tu corazón y tu bienestar

Por Redacción