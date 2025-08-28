28 de agosto de 2025 - 12:15

Consume cuatro veces más electricidad que un lavarropas nuevo: los argentinos aún conservan este electrodoméstico en sus casas

Electricidad. Los electrodomésticos antiguos siguen presentes en muchos hogares y cuadruplican el gasto de un lavarropas eficiente.

Por Redacción

En el hogar argentino, hay electrodomésticos que disparan la electricidad sin que muchos lo adviertan. El caso más claro es el del aire acondicionado viejo, que consume hasta cuatro veces más energía que un lavarropas moderno de bajo consumo. Según el ENRE, la brecha de consumo depende de la eficiencia energética.

Aire acondicionado antiguo y gasto excesivo

Un equipo de aire acondicionado fabricado hace más de 15 años puede demandar entre 1,5 y 2,5 kWh por hora de uso. En contraste, un lavarropas eficiente clase A promedia 0,5 kWh por ciclo completo, aun utilizando agua caliente.

Esa diferencia implica que, en pocas horas, el aire consume lo mismo que varios lavados consecutivos.

Además, los motores y compresores antiguos no cuentan con la tecnología inverter, que regula la potencia según la temperatura.

Al trabajar siempre a carga máxima, multiplican el gasto y elevan la factura de energía eléctrica.

Comparativa con un lavarropas nuevo

  • Aire acondicionado viejo: 1,5-2,5 kWh por hora.
  • Lavarropas eficiente: 0,4-0,6 kWh por ciclo.
  • Relación: un aire de 10 años puede gastar hasta 4 veces más electricidad que un lavarropas nuevo en funcionamiento.

En valores anuales, mantener un equipo antiguo puede elevar el consumo eléctrico en más de 300 kWh adicionales, cifra que representa un fuerte impacto económico.

Cómo reducir el consumo y evitar riesgos

  • Reemplazo por equipos eficientes: los aires inverter clase A+++ reducen el gasto hasta en un 40 %.
  • Mantenimiento periódico: limpiar filtros y verificar gas refrigerante mejora el rendimiento.
  • Uso responsable: programar temperaturas entre 24 y 26 °C y aprovechar ventilación natural.
  • Instalación segura: conexión directa, térmica adecuada y evitar sobrecargas para disminuir riesgos de incendios eléctricos.
