Electricistas mujeres en Argentina: el oficio que permite ganar hasta 200.000 pesos por jornada

Con una tarifa mínima que ya alcanza los 90.490 pesos, la formación técnica en electricidad se posiciona en 2026 como una salida laboral rentable y urgente.

Oriana tiene 23 años y es la fundadora de "Electrilindas", una pyme que nuclea a mujeres electricistas.

La crisis económica argentina impulsa una transformación profunda en el mercado laboral de los oficios. Oriana, una joven de 23 años, pasó del desempleo a facturar 200.000 pesos en una sola jornada tras formarse como electricista domiciliaria. Su caso lidera una tendencia donde las mujeres ocupan espacios históricamente masculinizados, buscando rentabilidad y autonomía.

El mercado de servicios eléctricos comenzó el año con ajustes. Según la Asociación Argentina de Instaladores Electricistas Profesionales (AAIERIC), los costos de mano de obra para enero de 2026 registraron una variación del 5,30% respecto al periodo anterior. Actualmente, una visita para diagnóstico o presupuesto se cobra 45.324 pesos, mientras que la unidad básica de cotización, la boca completa, se sitúa en 90.490 pesos. Estos valores reflejan la profesionalización de una actividad que demanda actualización técnica constante ante la complejidad de las nuevas instalaciones residenciales y comerciales.

image Tarifas de referencia y el impacto de la inflación en el rubro La rentabilidad del oficio atrae a nuevos perfiles. Oriana, fundadora de la pyme "Electrilindas", relata que tras ser despedida de una empresa gráfica decidió estudiar en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Hoy, realizando trabajos simples de ocho o nueve horas, obtiene ingresos diarios de entre 150.000 y 200.000 pesos. Esta cifra iguala lo que anteriormente percibía en un mes entero de trabajo administrativo en el sector de ventas. La brecha entre los salarios fijos de oficina y los ingresos por cuenta propia en servicios técnicos se ha ensanchado significativamente durante el último año.

La demanda de estos servicios técnicos operados por mujeres no es solo una cuestión de paridad laboral. Responde a un fenómeno de seguridad percibida en el ámbito doméstico. Muchas mujeres que viven solas o están a cargo de sus hogares prefieren abrir la puerta a otra mujer, lo que reduce la fricción y la desconfianza habitual en las reparaciones domiciliarias. Este vínculo de fraternidad permite a las técnicas cobrar tarifas plenas de mercado, evitando las situaciones de acoso o incomodidad que muchas veces ocurren en entornos tradicionalmente masculinizados.

"ELECTRI LINDAS" I Su suegro le enseñó a hacer una conexión eléctrica y transformó su realidad La brecha de género en las grandes generadoras A pesar del éxito en el ámbito independiente y las pequeñas pymes, el sector corporativo de generación eléctrica muestra una realidad diferente. En las empresas grandes, la participación femenina cae al 9%, mientras que en las medianas y pequeñas alcanza el 17% y 15% respectivamente. El estudio sobre Género y Energía en Argentina señala que las mujeres ocupan menos puestos con formación técnica (STEM), especialmente en sectores tradicionales como la generación térmica o hidroeléctrica. En las centrales térmicas, por ejemplo, solo el 9,9% del personal son mujeres.

La transición hacia energías renovables aparece como el escenario más favorable para la inclusión. En las centrales eólicas, la participación femenina sube al 29,3%, seguida por la solar con un 21,6%. Sin embargo, la segregación vertical persiste: a medida que aumenta el tamaño de la organización, disminuye la presencia de mujeres en cargos de toma de decisión. En las empresas más grandes del país, solo hay una mujer por cada diez varones en puestos directivos. image Para quienes buscan ingresar al sector, los costos de trámites de conexión eléctrica hoy oscilan entre 71.528 y 104.571 pesos. La formación profesional se vuelve el único camino para garantizar instalaciones seguras y competitivas en un mercado que ya no distingue géneros, sino eficacia técnica.