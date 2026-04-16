Cómo funcionan la casas de PVC: la alternativa más barata y rápida para construir en la actualidad

La construcción de casas tradicional comienza a convivir con nuevos sistemas que buscan reducir costos, tiempos y consumo de recursos. En ese contexto, el policloruro de vinilo (ya presente en cañerías, envases y productos médicos) se posiciona como base para levantar viviendas .

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La construcción de casas tradicional comienza a convivir con nuevos sistemas que buscan reducir costos, tiempos y consumo de recursos.

En Brasil, un desarrollo impulsado por Global Housing junto a Braskem y DuPont propone reemplazar los ladrillos por perfiles plásticos ensamblables.

El sistema se basa en módulos de PVC que se encastran entre sí y luego se rellenan con hormigón. La estructura puede completarse en pocos días: una vivienda estándar se levanta en aproximadamente ocho jornadas, frente a los varios meses que demanda una obra convencional. Además, el costo puede reducirse hasta un 20% .

El proyecto DIY en casa, permite adaptar medidas, colores y estilos según las necesidades de cada espacio.

El método utiliza una serie de perfiles con funciones específicas. Uno de los principales mide unos 20 centímetros de ancho y 8 de espesor. Una vez armadas las paredes, se rellenan con hormigón para dar rigidez estructural.

Tras el secado (que demora alrededor de 24 horas) la vivienda queda lista para incorporar aberturas y techo. No requiere revoque, ya que el acabado exterior viene integrado en el material. El color blanco, generado por el dióxido de titanio, también actúa como protección frente a la radiación solar.

Ventajas técnicas del PVC en viviendas

El uso del PVC no solo reduce tiempos y costos. También introduce mejoras en el rendimiento del material:

- Resistencia a hongos, bacterias e insectos

- Aislamiento térmico, acústico y eléctrico

- Impermeabilidad frente a líquidos y gases

- Comportamiento ignífugo (no propaga llamas)

- Material reciclable

Las paredes, más delgadas que las tradicionales, permiten aumentar la superficie útil interior. Además, no se agrietan ni absorben humedad, lo que reduce necesidades de mantenimiento.

Expansión del sistema en Brasil

Desde su implementación comercial, el sistema ya permitió construir miles de metros cuadrados en Brasil. Se aplicó tanto en viviendas como en escuelas, espacios públicos y estructuras comerciales. La producción mensual continúa en crecimiento, con proyecciones de expansión industrial en distintas regiones del país.

Para su validación, la tecnología obtuvo certificaciones técnicas a través del Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que evaluó su resistencia estructural, comportamiento ante el fuego y aislamiento.

construcción de casa 2 habitaciones Comparar proveedores y comprar materiales al por mayor puede generar ahorros importantes en la construcción de una casa sencilla. WEB

La madera plástica: otra aplicación del reciclaje

En paralelo, el uso de residuos plásticos también avanza en la fabricación de materiales alternativos como la llamada madera plástica o WPC. Empresas como Wisewood transforman desechos en productos industriales.

Este material combina plásticos reciclados con fibras naturales y se utiliza para:

- Durmientes ferroviarios

- Mobiliario urbano

- Plataformas y estructuras

- Pallets industriales

A diferencia de la madera tradicional, no se degrada por humedad, no requiere mantenimiento y evita la tala de árboles.

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Un cambio impulsado por la necesidad

La adopción de estos sistemas responde a múltiples factores: escasez de materiales tradicionales, necesidad de acelerar tiempos de obra y crecimiento del volumen de residuos. La construcción con plástico deja de ser experimental y se instala como una alternativa concreta frente al déficit habitacional y los desafíos ambientales.