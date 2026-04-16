16 de abril de 2026 - 10:33

Cuál es el electrodoméstico del hogar que hay que desenchufar sí o sí para evitar incendios

No requiere tiempo ni esfuerzo, pero puede marcar la diferencia entre una cocina segura en tu hogar y un episodio grave de incendio.

Este es el electrodoméstico que hay que desenchufar una vez que lo dejes de usar.

Este es el electrodoméstico que hay que desenchufar una vez que lo dejes de usar.

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Por Alejo Zanabria

Entre los electrodomésticos más comunes del hogar, hay uno que, aunque parece inofensivo, puede convertirse en un verdadero peligro si se lo deja enchufado. Se trata de la tostadora, un aparato que ha sido relacionado con múltiples casos de incendios por fallas en su sistema eléctrico o acumulación de residuos.

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¿Por qué la tostadora representa un riesgo en el hogar?

A diferencia de otros pequeños electrodomésticos, la tostadora no cuenta con un sistema de apagado total una vez finaliza su ciclo.

Pava eléctrica
Este es el electrodoméstico que hay que desenchufar una vez que lo dejes de usar.

Este es el electrodoméstico que hay que desenchufar una vez que lo dejes de usar.

Uno de los mayores riesgos se da cuando, además de quedar conectada, contiene migas o restos de pan. Estos residuos pueden inflamarse si se produce una chispa interna.

De hecho, peritos en siniestros domésticos afirman que muchos incendios en cocinas han comenzado por fallas térmicas en este tipo de dispositivos.

La tostadora debe ser considerada un artefacto de uso puntual, y no debe quedar nunca enchufada de forma permanente.

Pava eléctrica
Este es el electrodoméstico que hay que desenchufar una vez que lo dejes de usar.

Este es el electrodoméstico que hay que desenchufar una vez que lo dejes de usar.

Si el cableado interno está dañado o si hay humedad en el entorno, el riesgo se multiplica. Incluso un pequeño corto circuito puede dar lugar a un principio de incendio, sobre todo si hay elementos inflamables cerca, como servilletas, repasadores o muebles de madera.

¿Qué otros electrodomésticos conviene desenchufar?

Además de la tostadora, se recomienda desenchufar otros aparatos de calor directo, como la pava eléctrica, el microondas, la sándwichera y la estufa eléctrica. Todos estos equipos pueden generar problemas si quedan olvidados en el tomacorriente.

Las campañas de concientización en seguridad eléctrica domiciliaria insisten en que el desenchufado no solo previene accidentes, sino que también puede alargar la vida útil de los aparatos.

En el caso puntual de la tostadora, la combinación de calor, residuos y contacto continuo con la corriente la vuelve especialmente peligrosa.

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