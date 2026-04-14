El microondas tiene los días contados: los electrodomésticos que serán tendencia durante todo el 2026

Hoy, aunque sigue presente en muchos hogares, el uso del microondas se redujo y quedó relegado a funciones específicas.

Lo sorprendente de este aparato es que no usa vapor, ni radiación como el microondas y prepara distintos alimentos a la vez.

Durante años, el microondas fue un símbolo de practicidad en el hogar. Su capacidad para calentar y descongelar alimentos en segundos lo convirtió en un elemento central desde los años ‘90. Sin embargo, los cambios en los hábitos cotidianos y la evolución tecnológica modificaron su rol dentro de la cocina.

Este reemplazo no responde a una única causa. La transformación en la forma de cocinar, la búsqueda de mejores resultados en sabor y textura, y la aparición de nuevos dispositivos influyen en esta tendencia. Muchos usuarios comenzaron a priorizar métodos que conservan mejor la calidad de los alimentos, lo que impacta directamente en la elección de electrodomésticos.

errores en la freidora de aire El uso correcto ayuda a mantener bajo control el gasto eléctrico en el hogar. WEB Nuevos electrodomésticos que ganan terreno En este escenario, otros equipos ocupan el espacio que antes dominaba el microondas. La freidora de aire se posiciona como una de las opciones más elegidas por su capacidad de cocinar con poco aceite y lograr texturas crocantes en poco tiempo. Por su parte, el horno eléctrico ofrece mayor versatilidad: permite recalentar, cocinar y gratinar con resultados más cercanos a una cocción tradicional.

Estos dispositivos no solo reemplazan funciones, sino que amplían las posibilidades culinarias. La experiencia final del plato se vuelve un factor determinante en la elección.

¿Qué consume más electricidad, el horno eléctrico o la freidora de aire (1) Cambios en los hábitos de consumo El uso del microondas también se ve afectado por una mayor exigencia en la calidad de las comidas. Algunas personas consideran que este método altera la textura de ciertos alimentos, especialmente en preparaciones más elaboradas. Como resultado, optan por alternativas que respeten mejor la consistencia original.

A esto se suma una tendencia hacia una cocina más consciente, donde el tiempo de preparación deja de ser el único criterio y gana importancia el resultado final. microondas Web Un rol más acotado, pero vigente El microondas no desaparece, pero redefine su función. Actualmente se utiliza principalmente para tareas rápidas: - Recalentar comidas ya preparadas - Descongelar alimentos en pocos minutos - Calentar bebidas como café, té o leche - Preparar recetas simples o de emergencia Su valor sigue estando en la inmediatez, aunque ya no ocupa el centro de la escena en la cocina diaria. La evolución de los electrodomésticos refleja un cambio más amplio: la forma de alimentarse se vuelve más selectiva y orientada a la calidad. En ese contexto, el microondas pasa de ser protagonista a cumplir un papel complementario.