Si te quedó pollo del almuerzo o de la cena, hay una manera simple de devolverle jugosidad sin que quede seco, gomoso ni recalentado de más.

Recalentar pollo parece sencillo, pero no siempre sale bien. Muchas veces el microondas lo deja con calor desparejo y textura rara, mientras que el horno, aunque sirve, puede tardar más y terminar secándolo si no se controla bien. Por eso, para el pollo cocido que sobró (ya sea asado, hervido, grillado o desmenuzado) varios cocineros recomiendan una opción más amable.

Por qué la sartén gana frente a otros métodos La clave está en que combina calor parejo, control y humedad. Según una nota de Allrecipes publicada en febrero de 2026, dos de tres cocineros consultados eligieron la sartén como la mejor manera de recalentar pollo rotisserie o sobrante, porque permite calentarlo rápido pero sin castigarlo.

El truco es usar fuego medio-bajo, acomodar el pollo en una sola capa y sumar entre 2 y 4 cucharadas de caldo o agua para generar vapor con la tapa puesta. Eso ayuda a que no pierda jugo y a que conserve mejor el sabor.

Además, otra guía del mismo medio remarca que, si se recalienta sobre hornalla, conviene agregar un poco de líquido y tapar el recipiente para que el calor húmedo haga su trabajo. Esa combinación evita uno de los errores más comunes: recalentar el pollo “en seco”, algo que suele volverlo duro, fibroso y poco agradable al morder.

Ni microondas ni horno la mejor forma de recalentar el pollo que sobró, según cocineros (2) Cómo recalentar el pollo para que no quede seco El paso a paso es bastante simple. Primero, sacalo de la heladera unos minutos antes si está muy frío. Después, poné una sartén a fuego medio-bajo, agregá una cucharadita de aceite o apenas un chorrito de caldo, sumá el pollo en una capa pareja y tapá.

Dejalo entre 4 y 5 minutos, removiendo una sola vez a mitad de camino. En el tramo final, destapalo medio minuto para que se evapore el exceso de humedad y no quede aguado. Ese cierre incluso puede darle un borde apenas dorado, que mejora mucho la textura. El detalle clave que no conviene pasar por alto No alcanza con recalentar bien: también importa cómo fue guardado. El USDA recomienda consumir el pollo cocido refrigerado dentro de los 3 a 4 días, y señala que los sobrantes también se conservan mejor cuando se enfrían rápido y se guardan en recipientes cerrados. Si pasó más tiempo, lo más prudente es no arriesgarse.