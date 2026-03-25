Ni microondas ni horno: la mejor forma de recalentar el pollo que sobró, según cocineros

La clave está en que combina calor parejo, control y humedad. Según una nota de Allrecipes publicada en febrero de 2026, dos de tres cocineros consultados eligieron la sartén como la mejor manera de recalentar pollo rotisserie o sobrante, porque permite calentarlo rápido pero sin castigarlo.
El truco es usar fuego medio-bajo, acomodar el pollo en una sola capa y sumar entre 2 y 4 cucharadas de caldo o agua para generar vapor con la tapa puesta. Eso ayuda a que no pierda jugo y a que conserve mejor el sabor.
Además, otra guía del mismo medio remarca que, si se recalienta sobre hornalla, conviene agregar un poco de líquido y tapar el recipiente para que el calor húmedo haga su trabajo. Esa combinación evita uno de los errores más comunes: recalentar el pollo “en seco”, algo que suele volverlo duro, fibroso y poco agradable al morder.
Cómo recalentar el pollo para que no quede seco
El paso a paso es bastante simple. Primero, sacalo de la heladera unos minutos antes si está muy frío. Después, poné una sartén a fuego medio-bajo, agregá una cucharadita de aceite o apenas un chorrito de caldo, sumá el pollo en una capa pareja y tapá.
Dejalo entre 4 y 5 minutos, removiendo una sola vez a mitad de camino. En el tramo final, destapalo medio minuto para que se evapore el exceso de humedad y no quede aguado. Ese cierre incluso puede darle un borde apenas dorado, que mejora mucho la textura.