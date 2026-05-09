Ni en una bolsa ni en la heladera: cuál es el lugar donde deberías guardar las frutas para conservar su sabor

Guardar las frutas directamente en la heladera apenas llegan del supermercado parece una forma efectiva de conservarlas durante más tiempo, pero especialistas en alimentación y conservación advierten que esa costumbre puede afectar sus propiedades naturales . En muchos casos, el frío interrumpe procesos normales de maduración y provoca cambios en el sabor, el aroma y la textura.

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Frutas como duraznos, bananas, paltas, peras, mangos o ciruelas continúan madurando incluso después de ser cosechadas. Cuando se refrigeran demasiado pronto, pueden perder dulzura, volverse harinosas, secarse por dentro o desarrollar menos aroma . Por ese motivo, los expertos recomiendan prestar atención al estado de cada fruta antes de decidir cómo conservarla.

Muchas frutas necesitan completar parte de su maduración a temperatura ambiente para desarrollar correctamente su sabor y textura. El frío intenso puede alterar ese proceso natural y generar cambios internos que afectan directamente la experiencia al comerlas.

Los especialistas explican que algunas variedades son especialmente sensibles a las bajas temperaturas cuando todavía están verdes o firmes. En esos casos, la pulpa puede endurecerse, perder jugosidad o quedar con una textura arenosa o seca.

Además, la refrigeración temprana reduce parte de los compuestos aromáticos naturales responsables del sabor intenso y del perfume característico de muchas frutas frescas.

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Cuál es la mejor forma de conservarlas

Mientras todavía estén firmes, lo ideal es mantener muchas frutas fuera de la heladera, en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos del sol directo y de fuentes de calor.

También recomiendan no amontonarlas ni apilarlas. Los golpes y la presión aceleran el deterioro y favorecen la aparición de manchas o zonas blandas. Para conservarlas mejor, aconsejan distribuirlas separadas entre sí sobre una superficie limpia.

Otro detalle importante consiste en dejar que terminen de madurar naturalmente antes de refrigerarlas. Ese proceso ayuda a potenciar el sabor dulce, la textura y el aroma característico de cada fruta.

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Cuándo sí conviene ponerlas en frío

Una vez que la fruta ya alcanzó el punto ideal de maduración, la heladera puede ser útil para retrasar el exceso de maduración y extender un poco más su duración.

En esos casos, los especialistas aconsejan conservarlas refrigeradas durante pocos días y retirarlas un tiempo antes de consumirlas. Eso permite que recuperen mejor parte de su sabor y textura natural.

También sugieren prestar atención a qué frutas se almacenan juntas. Algunas, como bananas, manzanas o peras, liberan grandes cantidades de etileno, un gas natural que acelera la maduración de otras frutas cercanas y puede hacer que se deterioren más rápido.

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El truco casero para acelerar la maduración

Cuando una fruta todavía está muy verde o dura, existe un método sencillo para acelerar el proceso sin utilizar calor ni productos artificiales. Consiste en colocarla dentro de una bolsa de papel a temperatura ambiente.