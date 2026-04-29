Si encontrás una naranja con moho en la heladera no la tires, tenés que saber cómo la podés recuperar

Abrir la heladera y encontrar una naranja con moho suele generar la misma duda en muchas personas: si basta con cortar la parte afectada o si hay que desechar toda la fruta. Aunque lo más común es intentar salvarla para no desperdiciar comida , los especialistas en seguridad alimentaria advierten que esa práctica puede representar un riesgo para la salud.

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En frutas como la naranja, especialmente cuando presentan zonas blandas , humedad o manchas visibles, el hongo puede haberse extendido mucho más allá de la superficie.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) señala que en frutas con alto contenido de agua , como los cítricos, el moho no siempre se limita a la parte visible. Por eso, retirar únicamente el sector contaminado no garantiza que el resto de la naranja siga siendo segura para el consumo.

Por qué aparece moho en la naranja

El moho es un hongo microscópico cuyas esporas circulan constantemente en el aire y se adhieren con facilidad a superficies húmedas y con abundantes nutrientes, como la cáscara y la pulpa de la naranja. Cuando la fruta presenta pequeños golpes, grietas o exceso de humedad, el desarrollo del hongo se vuelve mucho más rápido.

Guardar naranjas en la heladera después de lavarlas también puede favorecer este problema, ya que el agua retenida en la superficie crea un ambiente ideal para la proliferación de hongos. Si además el refrigerador tiene poca ventilación o los alimentos están mal organizados, el riesgo aumenta todavía más.

Las naranjas, por su alto contenido de jugo y su textura interna blanda, permiten que las hifas avancen hacia el interior incluso antes de que aparezcan manchas visibles en la cáscara.

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El error más común cuando aparece moho

Muchas personas, al detectar una pequeña mancha de moho en una naranja, optan por cortar solo esa parte y consumir el resto. Esta decisión suele responder al intento de evitar desperdicios, pero también a la falsa idea de que el problema se limita únicamente a la superficie.

Sin embargo, los especialistas explican que cuando el moho ya se ve, el proceso de colonización interna probablemente comenzó mucho antes. Eso significa que la pulpa puede estar contaminada aunque externamente parezca sana.

En el caso de la naranja, esto resulta aún más importante porque el hongo puede avanzar rápidamente a través de la humedad interna del fruto. Incluso si el sabor todavía parece normal, no hay garantía de que la fruta sea segura.

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Por qué recomiendan tirar toda la naranja

Cuando aparece moho en una naranja, los expertos en inocuidad alimentaria recomiendan desechar la fruta completa. La razón principal es que las hifas ya pueden haberse extendido debajo de la cáscara e invadido la pulpa de forma invisible.