25 de marzo de 2026 - 11:25

No tirés las bolsitas de té usadas, son un tesoro: los 5 consejos de reciclaje

Contienen antioxidantes y taninos que sirven para absorber malos olores, remover suciedad en superficies y nutrir la tierra de las macetas de forma económica.

Bolsas de té: descubrí como reciclarlas.

Bolsas de té: descubrí como reciclarlas.

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Por Sofía Serelli

Las bolsitas de suelen terminar en la basura después de la primera taza, pero conservan propiedades valiosas para el hogar. Gracias a sus componentes naturales, funcionan como desodorantes, limpiadores de grasa y aliados para la piel. Es un recurso económico y sustentable que permite reducir residuos mientras aprovechás minerales y antioxidantes activos.

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Reutilizar las infusiones es una forma sencilla de incorporar hábitos conscientes sin gastar dinero extra. Aunque pierden intensidad para el consumo, las bolsitas mantienen compuestos como los taninos, que son excelentes para descomponer la suciedad acumulada en utensilios de cocina o espejos.

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Limpieza de superficies y eliminación de olores

Uno de los usos más efectivos es la limpieza de vidrios y superficies con grasa. Los taninos actúan como un desengrasante natural que permite prescindir de productos químicos agresivos. Solo basta con frotar la bolsa húmeda sobre la mancha y luego secar con un paño limpio para obtener brillo inmediato.

En cuanto a la higiene del hogar, las bolsas secas funcionan como desodorantes naturales potentes. Al colocarlas una vez secas dentro de zapatillas, tachos de basura o incluso en la heladera, absorben los aromas desagradables de manera eficiente. Es una alternativa orgánica a los aerosoles comerciales que suelen ser costosos y menos amigables con el medio ambiente.

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Cuidado de la piel y nutrición para el jardín

El impacto positivo también llega al cuidado personal. Las bolsitas frías aplicadas sobre los ojos cerrados ayudan a reducir la hinchazón y las ojeras gracias a sus propiedades astringentes. Además, tienen un leve efecto calmante sobre pequeñas irritaciones cutáneas, funcionando como un remedio casero rápido y al alcance de la mano.

Para quienes tienen plantas, estos restos son un fertilizante natural. Se pueden abrir y mezclar directamente con la tierra o añadirlas al compost para mejorar la calidad del suelo con sus nutrientes. Incluso se puede optar por una segunda infusión, más suave que la primera, para aprovechar al máximo el producto antes de descartarlo definitivamente.

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Medidas de seguridad para evitar bacterias

Es fundamental seguir ciertas reglas de higiene para que esta práctica sea segura. No se deben dejar las bolsas a temperatura ambiente durante mucho tiempo, ya que la humedad favorece la aparición de bacterias y moho. Lo ideal es guardarlas en un recipiente dentro de la heladera si se planea darles un segundo uso más tarde.

Antes de aplicarlas sobre la piel o superficies, siempre hay que verificar que no presenten mal olor. Al ser un recurso simple y económico, su reutilización permite dar una segunda vida a un objeto cotidiano con beneficios directos en la limpieza y el bienestar personal.

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