23 de marzo de 2026 - 09:02

Las latas de atún no se tiran: 3 ideas simples para reutilizarlas

Con ideas de reciclaje, estos envases pueden transformarse en objetos útiles para el hogar, fomentando la reutilización y el ahorro.

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Por Ignacio Alvarado

Las latas de atún suelen terminar en la basura apenas se vacían, pero pueden convertirse en un recurso útil si se aplican ideas simples de reciclaje y reutilización dentro del hogar. Gracias a su tamaño compacto y su material resistente, estos envases permiten crear soluciones prácticas que además generan ahorro.

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Con un poco de creatividad, es posible transformar un objeto cotidiano en algo funcional y decorativo.

1. Porta velas decorativos

Una de las formas más sencillas de reutilización es convertir las latas en porta velas.

Solo es necesario lavarlas bien y retirar cualquier resto de etiqueta. Luego, se puede colocar una vela en su interior o decorarlas con pintura, cuerda o tela.

Este tipo de reciclaje aporta un detalle original al hogar sin necesidad de gastar dinero en nuevos objetos de decoración.

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2. Organizadores para objetos pequeños

Otra idea práctica es utilizar las latas como organizadores.

Son ideales para guardar clips, tornillos, monedas o pequeños accesorios. También pueden usarse en escritorios para ordenar elementos de uso cotidiano.

Este tipo de reutilización ayuda a mantener el orden en el hogar y evita la compra de nuevos recipientes, generando ahorro.

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3. Macetas para plantas pequeñas

Las latas de atún también pueden convertirse en pequeñas macetas.

Solo se deben hacer algunos orificios en la base para permitir el drenaje del agua. Luego, se pueden plantar hierbas aromáticas o suculentas.

Este tipo de reciclaje permite sumar un toque verde al hogar y aprovechar materiales que normalmente se descartan.

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Antes de reutilizarlas, se recomienda lavar bien las latas y secarlas para evitar olores o residuos.

El reciclaje cotidiano permite reducir la cantidad de basura y encontrar nuevas utilidades para objetos simples. Con ideas fáciles de aplicar, las latas de atún pueden convertirse en herramientas prácticas que fomentan la reutilización, mejoran el orden del hogar y contribuyen al ahorro en la vida diaria.

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